إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
فن وثقافة

مصطفى قمر يطرح رابع أغاني ألبومه الجديد بعنوان "كداب".. فيديو

مصطفى قمر
مصطفى قمر
سعيد فراج

طرح الفنان مصطفى قمر، رابع أغانى ألبومه الجديد بعنوان كداب وهى من كلمات أحمد سليم وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب وألحان مصطفى قمر وجيتار أصلان .

وتأتى الأغنية الرابعة بعد نجاح 3 أغانى طرحهم مصطفى قمر ونالوا اشادات واسعة من مواقع التواصل الاجتماعى، ومنهم أغنية حبيت من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب.

كما طرح مؤخرا مصطفى قمر أغنيتين من ألبومه الجديد، الأولى تحمل اسم "أصل الأيام" من كلمات رمضان محمد وألحان محمد عبية وتوزيع وميكس وماستر كريم عبد الوهاب، وإخراج أكرم فاروق، والثانية تحمل اسم اللي كبرناه من كلمات أحمد شكري وألحان فارس فهمي وتوزيع كريم عبد الوهاب وميكس وماستر أمير محروس وإخراج أكرم فاروق، وتصدرت الترند عقب طرحها .

أعمال مصطفى قمر 

وقرر النجم مصطفى قمر العودة بقوة إلى الساحة الغنائية من خلال خطة طرح جديدة لألبومه قمر 25، حيث أعلن أنه سيطرح مجموعة من الأغاني كل عشرة أيام، مؤكدًا أن هدفه من ذلك هو أن يستمتع الجمهور بكل أغنية على حدة ويعيش تفاصيلها.

وقال قمر: قررت أنزل الأغاني على فترات، كل عشر أيام كده، علشان الناس تسمع بمزاج وتختار الأغاني اللي تعجبها.

وأضاف النجم أنه بذل مجهودًا كبيرًا في تحضير الألبوم، خاصة بعد فترة غياب عن إصدار الألبومات، مشيرًا إلى أنه حرص على تقديم موسيقى متنوعة ترضي مختلف الأذواق وتعيده إلى جمهوره بشكل يليق بتاريخه الفني.

وأشار: الألبوم ده تعبت فيه جدًا، وكل أغنية ليها طابع خاص، وأتمنى الجمهور يحس بالمجهود اللي اتعمل ويتبسط بالأغاني زي ما أنا مبسوط بيها.

وأعلن مؤخرا النجم مصطفى قمر عن إطلاق أحدث ألبوماته الغنائية بعنوان "قمر 25"، والذى يضم 25 أغنية متنوعة يتعاون فيها مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين فى الساحة الفنية، منهم مصطفى ناصر وفارس فهمى ومحمد عبيه وغيرهم، ويأتى الألبوم محملاً بالعديد من المفاجآت الموسيقية التى تعكس تنوعاً كبيراً فى الألوان الغنائية .

ومن أبرز مفاجآت الألبوم، عودة التعاون بين مصطفى قمر والملحن عمرو مصطفى في نحو 4 أغنيات، في شراكة فنية جديدة تجمع بينهما بعد سنوات، كما يشارك الموزع كريم عبد الوهاب في توزيع الألبوم، إلى جانب مساهمته في إنتاج الألبوم، مع عمرو مصطفى.

