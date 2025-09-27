قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ناقد رياضي يدافع عن إيناس مظهر : هو عشان مصرية لازم تختار صلاح
أخبار السيارات| أسعار نيسان قشقاي وجيلي العائلية كسر زيرو.. ماذا تقدم تويوتا برو ايس فيرسو الجديدة؟
فرصة لمن قل عمله وعلمه.. 4 أمور ترفعك لأعلى الدرجات
خالد الغندور يكشف معاقبة لاعب الأهلي بعد أزمة جائزة مباراة حرس الحدود
بعد توقف عامين..العراق يستأنف تصدير النفط إلى تركيا عبر خط كركوك–جيهان
الدردير عن شيكابالا: أول قمة بين الأهلي و الزمالك من غير الأسطورة
سيد عبدالحفيظ : الخطيب رمز كبير والتجاوز ضده مرفوض
أمريكا تدرس توجيه ضربات عسكرية ضد مهربي المخدرات داخل فنزويلا
أحمد بلال: الخطيب ليس له منافس بـ انتخابات الأهلي وتغييرات في بعض الأسماء
هل صلاة الفجر في البيت مثل صلاتها بالمسجد تجعلك في ذمة الله؟
مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟
رسمياً.. أسعار البنزين اليوم السبت 27/9/2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| أسعار نيسان قشقاي وجيلي العائلية كسر زيرو.. ماذا تقدم تويوتا برو ايس فيرسو الجديدة؟

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.


سوق المستعمل.. نيسان قشقاي 2025 كسر زيرو بهذا السعر
تعتبر السيارة نيسان قشقاي واحدة من أبرز السيارات التي قدمت في مصر، باختلاف أجيالها وموديلاتها، ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تأتي بتصميم عصري وباقة من التجهيزات.

اكسيد تقدم RX موديل 2025 الرياضية الجديدة.. صور
تعزز اكسيد من تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت بعض الصور الجديدة عن سيارة RX موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام، حيث تقدم بلمسات انسيابية مع تصميم عصري، وباقة من التجهيزات.

جيلي أوكافانجو العائلية موديل 2024.. أسعار سوق المستعمل
يضم السوق المصري للسيارات المستعملة عددا متنوعا من الإصدارات، منها الفئة العائلية والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى المساحة الرحبة، ومن أبرز هذه السيارات هي النسخة جيلي أوكافانجو ذات الـ 7 مقاعد.

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة
يتجه العديد من الناس نحو يحولون خلفية سيارة  تبدو سيارة أوبل موكا من الخارج نسخة عادية تمامًا، باستثناء شعار قهوة صغير في الخلف يوحي بأن هناك شيئًا مختلفًا. 

أسعار ومواصفات زيكر 001 موديل 2025 في السعودية
يضم السوق السعودي عددا كبيرا ومتنوعا من السيارات الكهربائية، ومنها نسخة زيكر 001 موديل 2025، والتي تأتي بتصميم عصري مع محركات ذات طابع كهربائي بقوة عالية، وبأسعار تبدأ من 265,500 ريال سعودي.

ماذا تقدم تويوتا برو ايس فيرسو 2025 .. وكم سعرها عالميًا؟
تعزز تويوتا اليابانية من اسطول سيارتها المتنوع، بحسب القدرات الفنية الخاصة بمنظومة الدفع، أو التقنيات الداخلية وعناصر التحكم، إضافة إلى المظهر الخارجي والتصميم، سواء من عائلة السيدان أو الفئة الرياضية، أو فئة الفان.

أخبار السيارات أسعار السيارات أسعار السيارات 2026 أسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات في مصر أخبار السيارات في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام راحة تنتظر الطلاب والموظفين خلال شهر النصر

اسعار السجائر

استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة

موعد صرف معاشات اكتوبر

رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة

بريطانيا

أول تعليق من الحكومة البريطانية على تعيين توني بلير حاكما لغزة

سيدعبدالحفيظ

الأب الثاني.. سيد عبد الحفيظ يبكي على الهواء في رسالة وداع مؤثرة

مسابقه الازهر للمعلمين

غدًا آخر موعد للتقديم| رابط وظائف الأزهر الشريف للمعلمين 2025 والتخصصات المطلوبة

فيفا

تعديلات جديدة في كأس العالم تؤثر على مصر والمنتخبات الأفريقية.. ماذا يحدث؟

نتنياهو

معجبون مستأجرون.. من صفق لنتنياهو في الأمم المتحدة؟

ترشيحاتنا

المستشار وجدي عبد المنعم

محاكمة 17 متهما بخلية الهيكل الإداري.. اليوم

المحامي أشرف نبيل

بعد نجاحه مع إسبانيا.. تشكيل دولي أوكراني يلجأ للمحامي أشرف نبيل لإنقاذ أعضائه من الإعدام بمصر

اموال

ضبط شخصين يغسلان أموال الهجرة غير الشرعية

بالصور

مشروبات محبوبة قد تؤدي إلى تلف الكبد.. كيف تحمي نفسك؟

مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط
مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط
مشروب محبوب قد يؤدي إلى تلف الكبد احذر من الإفراط

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي
نهى صالح مع تقى الجيزاوي
نهى صالح مع تقى الجيزاوي

هل وجبة الفطور ضرورية؟ ..سكينة جمال: ترتبط بنمط الحياة الصحي

هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية
هل وجبة الفطور ضرورية؟ آراء أخصائيي التغذية

فياجرا طبيعية ..فاكهة محببة للرجال ترفع القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ
فاكهة محببة للرجال "الموز" يزيد القدرة الذكورية بشكل ملحوظ

فيديو

نهى صالح مع تقى الجيزاوي

نهى صالح تكشف عن مصير الجزء الثالث من مسلسل رمضان كريم | فيديو

الرئيس السيسي

نحن مسالمون لكن لسنا ضعفاء .. كلمات نــ.ـارية من الرئيس السيسي

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد