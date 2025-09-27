أخبار السيارات| أسعار نيسان قشقاي وجيلي العائلية كسر زيرو.. ماذا تقدم تويوتا برو ايس فيرسو الجديدة؟

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



سوق المستعمل.. نيسان قشقاي 2025 كسر زيرو بهذا السعر

تعتبر السيارة نيسان قشقاي واحدة من أبرز السيارات التي قدمت في مصر، باختلاف أجيالها وموديلاتها، ضمن الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، والتي تأتي بتصميم عصري وباقة من التجهيزات.

اكسيد تقدم RX موديل 2025 الرياضية الجديدة.. صور

تعزز اكسيد من تواجدها عالميًا، بعد أن كشفت بعض الصور الجديدة عن سيارة RX موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدام، حيث تقدم بلمسات انسيابية مع تصميم عصري، وباقة من التجهيزات.

جيلي أوكافانجو العائلية موديل 2024.. أسعار سوق المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة عددا متنوعا من الإصدارات، منها الفئة العائلية والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى المساحة الرحبة، ومن أبرز هذه السيارات هي النسخة جيلي أوكافانجو ذات الـ 7 مقاعد.

أول سيارة أوبل بماكينة قهوة داخل الشنطة

يتجه العديد من الناس نحو يحولون خلفية سيارة تبدو سيارة أوبل موكا من الخارج نسخة عادية تمامًا، باستثناء شعار قهوة صغير في الخلف يوحي بأن هناك شيئًا مختلفًا.

أسعار ومواصفات زيكر 001 موديل 2025 في السعودية

يضم السوق السعودي عددا كبيرا ومتنوعا من السيارات الكهربائية، ومنها نسخة زيكر 001 موديل 2025، والتي تأتي بتصميم عصري مع محركات ذات طابع كهربائي بقوة عالية، وبأسعار تبدأ من 265,500 ريال سعودي.

ماذا تقدم تويوتا برو ايس فيرسو 2025 .. وكم سعرها عالميًا؟

تعزز تويوتا اليابانية من اسطول سيارتها المتنوع، بحسب القدرات الفنية الخاصة بمنظومة الدفع، أو التقنيات الداخلية وعناصر التحكم، إضافة إلى المظهر الخارجي والتصميم، سواء من عائلة السيدان أو الفئة الرياضية، أو فئة الفان.