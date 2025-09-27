موعد إطلاق سيارة تويوتا هايلوكس 2026 الجديدة

بينما لا تتوفر تويوتا هايلوكس في السوق الأمريكية، تبقى الشاحنة متصدرة المبيعات في معظم الأسواق العالمية.

وتشير التوقعات إلى أن الجيل الجديد من تويوتا هايلوكس سيكشف عنه رسميًا خلال معرض تايلاند للسيارات 2025، الذي يقام بين 28 نوفمبر و10 ديسمبر.

مواصفات تويوتا هايلوكس الجديدة

تكشف الصور المسربة ورسومات براءات الاختراع لسيارة تويوتا هايلوكس عن مقدمة أكثر عمودية مع شبك أمامي بارز، ومصابيح أمامية أنحف متصلة بشريط إضاءة LED ممتد.

كما ستحصل الشاحنة على أقواس عجلات مربعة مكسوة بكسوة بلاستيكية سوداء لزيادة الحماية وإبراز الطابع القوي، مع تحسينات على تصميم المصابيح الخلفية.

رغم تمسك تويوتا بالهيكل الحالي IMV بدلًا من منصة TNGA-F الأحدث، إلا أن المقصورة ستحمل نقلة نوعية.

إذ ستأتي مزودة بـ لوحة عدادات رقمية حديثة ونظام ترفيهي يعمل بشاشة لمس كبيرة شبيهة بالأجهزة اللوحية، مما يمنح السائق إحساسًا معاصرًا حتى مع استمرار استخدام العناصر الميكانيكية المعروفة.

تشير المعلومات المسربة إلى أن هايلكس 2026 قد تحصل على نظام توجيه كهربائي لأول مرة، ما يساهم في خفض استهلاك الوقود وإدماج أنظمة مساعدة السائق المتقدمة ADAS، لتتماشى مع معايير الأمان الحديثة في فئتها.

من المتوقع أن تحتفظ سيارة تويوتا هايلوكس بمحرك الديزل رباعي الأسطوانات سعة 2.8 لتر بقوة 204 حصان مع دعم نظام هجين معتدل 48 فولت.

لكن الجديد المثير سيكون إمكانية طرح نسخة هجينة قابلة للشحن في 2026، وربما نسخة رياضية GR Hilux مزودة بمجموعة نقل الحركة الهجينة i-Force Max سعة 2.4 لتر المأخوذة من تويوتا تاكوما، بقوة تصل إلى 330 حصانًا وعزم دوران 630 نيوتن متر.

إلى جانب الطراز الجديد، ألمحت تويوتا إلى نيتها الكشف عن نسخة كهربائية بالكامل من هايلكس قبل نهاية 2025، لتكون إضافة استراتيجية إلى مجموعتها من الشاحنات متوسطة الحجم، وتستهدف بها أسواقًا ناشئة ومتقدمة على حد سواء.