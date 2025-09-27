قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القومي للأورام: السمنة وراء زيادة إصابات السرطان بين الشباب
اتحاد الكرة يخاطب فيفا بشأن طلب خاص في كأس العرب
تحرك جديد في سعر الجنيه الذهب مساء اليوم السبت 26-9-2025
بعد قرار أمريكا ضده.. من هو الرئيس الكولومبي الذي دعا إلى توحيد الجيوش لتحرير فلسطين؟
تشكيل منتخب مصر تحت 20 سنة لمواجهة اليابان في كأس العالم للشباب
بتروجت يوقف انتصارات المصري ويحقق الفوز بثلاثية في الدوري
وزير الإسكان يتفقد مشروع إنشاء محطة لتحلية مياه البحر بمدينة العلمين الجديدة
بيراميدز يهزم طلائع الجيش 4-0 في الدوري المصري
محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير
محمد الشيبي أفضل لاعب في مباراة بيراميدز وطلائع الجيش
حكم قراءة القرآن من الهاتف بدون وضوء؟ جائزة في هذه الحالات
بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ميتسوبيشي أكليبس كروس 2025 كسر زيرو.. أسعار المستعمل

صبري طلبه

يضم سوق السيارات المصري مجموعة من السيارات اليابانية، والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى الاعتمادية، منها اصدارات ميتسوبيشي الشهيرة، والتي قدمت مسيرة طويلة من الطرازات البارزة محليًا وعالميًا منها النسخة الرياضية اكليبس كروس.

محرك وأداء ميتسوبيشي اكليبس كروس

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن المحرك قوة 150 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 250 نيوتن/متر.

وتستمد السيارة أوامر الحركة من ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الأداء، مع متوسط استهلاك الوقود يبلغ 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر، ومعدل تسارع يقدر بحوالي 8.6 ثانية وصولًا من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر.

تصميم وأبعاد سيارة اكليبس كروس

تأتي السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس بمصابيح حادة واخرى للضباب، مع شبة متعددة الفتحات الهوائية إضافة إلى 3 مقاطع هوائية أسفل غطاء المحرك، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بجنوط رياضية، واقطاب نحيفة مع فتحة سقف حسب الفئة.

وترتكز السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس على قاعدة عجلات بطول 2670 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4545 مم، و1805 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1685 مم، مع ارتفاع عن الارض يقدر بحوالي 180 مم فيما يسمى الخلوص.

سعر السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس

ظهرت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة كسر الزيرو وتحت مفهوم الفبريكا، بسعر يبلغ مليون و400 ألف جنيه، ولكن ننصح المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الفحص الشامل، ومراجعة متوسط الاسعار حسب الموديل والفئة.

أحمد السقا

أثناء توجهه للأسكندرية .. أحمد السقا ينجو من حادث سير ويعود إلى منزله

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

إجازة 6 أكتوبر 2025.. 10 أيام عطلة للموظفين والطلاب في شهر الانتصارات

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

200 جنيه نزولًا.. تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

الناجية من الجريمه

بعد إنقاذها.. أقوال نجوى زوجة المتهم بإنهاء حياة أطفاله الثلاثة خنقا في واقعة نبروه

أحمد السقا

نجا بأعجوبة .. تفاصيل حادث مروع لأحمد السقا وتهشم سيارته

النادي الأهلي

أول مرشح في انتخابات الأهلي يتقدم بأوراقه

الواقعة

صورته فيديو.. القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل ميكروباص بالإسكندرية

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين

القوات المسلحة تحتفل بتخريج الدفعة 162 ضباط صف معلمين| صور

اشرف زكي

أنت مش ملك نفسك..عايدة غنيم تعلق على استقالة أشرف زكي

الفنانة ناني

دا مش عفش بيتي.. ناني ترد على شائعة متداولة | خاص

ياسر فرج

ياسر فرج يوضح سبب غيابه عن الساحة الفنية 5 سنوات

تعرف على سعر زيكر 7‏X‏ لونج رينج ‏كسر زيرو

محمد منير يشهد على عقد قران ابنة شقيقته بحضور عدد من المشاهير

يسبب الضعف الجنسي والتعب الشديد.. مرض خطير تكشفه هذه العلامات

ازاى تحمى نفسك من أمراض القولون

إنجي عبدالله ملكة جمال مصر السابقة

لا علاج ولا أمل إلا بالله .. إنجي عبدالله تصرخ من ألــ.ـم الورم

ديانا هشام

بعد ظهورها بدون دبلة.. ديانا هشام ترد على خبر انفصالها

ايمان عبد اللطيف

الشروط وطريقة التقديم .. العمل تُعلن عن وظائف خالية للفتيات

ايمان عبد اللطيف

سبب صـ.ادم وراء وفاته.. تفاصيل جديدة عن واقعة عريس أسوان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: بين الأهلي والزمالك .. أهلاوي ولا زملكاوي؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: فلسطين .. دولة لا تنتظر إعتراف أحد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر وتركيا و"بحر الصداقة"

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

