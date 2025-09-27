ميتسوبيشي أكليبس كروس 2025 كسر زيرو.. أسعار المستعمل

يضم سوق السيارات المصري مجموعة من السيارات اليابانية، والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة إلى الاعتمادية، منها اصدارات ميتسوبيشي الشهيرة، والتي قدمت مسيرة طويلة من الطرازات البارزة محليًا وعالميًا منها النسخة الرياضية اكليبس كروس.

محرك وأداء ميتسوبيشي اكليبس كروس

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس 2025 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن المحرك قوة 150 حصان مع عزم دوران أقصى يبلغ 250 نيوتن/متر.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

وتستمد السيارة أوامر الحركة من ناقل سرعات 8 غيار أوتوماتيكي الأداء، مع متوسط استهلاك الوقود يبلغ 6.7 لتر لكل 100 كيلومتر، ومعدل تسارع يقدر بحوالي 8.6 ثانية وصولًا من وضع السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

تصميم وأبعاد سيارة اكليبس كروس

تأتي السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس بمصابيح حادة واخرى للضباب، مع شبة متعددة الفتحات الهوائية إضافة إلى 3 مقاطع هوائية أسفل غطاء المحرك، ومرايات جانبية كهربائية مدعومة بجنوط رياضية، واقطاب نحيفة مع فتحة سقف حسب الفئة.

ميتسوبيشي اكليبس كروس

وترتكز السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس على قاعدة عجلات بطول 2670 مم، وبنسبة طول كلي بلغت 4545 مم، و1805 مم للعرض الكلي، وبارتفاع يبلغ 1685 مم، مع ارتفاع عن الارض يقدر بحوالي 180 مم فيما يسمى الخلوص.

سعر السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس

ظهرت السيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة كسر الزيرو وتحت مفهوم الفبريكا، بسعر يبلغ مليون و400 ألف جنيه، ولكن ننصح المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة بأهمية الفحص الشامل، ومراجعة متوسط الاسعار حسب الموديل والفئة.