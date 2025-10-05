أخبار السيارات| بولستار 3 الكهربائية 2026 تظهر لأول مرة.. بي إم دبليو M4 تخضع لتعديلات G-Power الألمانية

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات، تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.

خرجت G-Power الألمانية عن المألوف لتكسر القواعد وتعيد كتابة المفهوم التقليدي للسيارات الرياضية المكشوفة، من خلال مشروعها الأحدث BMW M4 Cabriolet، حيث حولت هذه النسخة الأنيقة إلى آلة مميزة بقوة 700 حصان، دون أن تتخلى عن فخامة التصميم ودقة التفاصيل.

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، وتتوافر تلك السيارات؛ من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

تحتوي سوق السيارات المصرية على العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

للحفاظ على محاور السيارة يجب القيام بالفحص البصري المنتظم لغطاء المحور للتأكد من عدم وجود شقوق أو تسرب للشحوم، بالاضافة إلي الحافظ على تشحيم المفاصل جيداً لمنع دخول الأوساخ والماء.

كشفت شركة بولستار عن طرازها الجديد بولستار 3 موديل 2026 الكهربائية، وتنتمي 3 لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتحديثات جذرية تجعلها واحدة من أكثر السيارات إثارة، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، بورشه ماكان EV، وتسلا موديل X، وبي إم دبليو iX .