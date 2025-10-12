سيات أرونا 2025 كسر زيرو أعلى فئة.. أسعار سوق المستعمل

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة من الطرازات المختلفة، سواء من الناحية الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الداخلي والخارجي، أبرزها الفئة الرياضية، ومنها السيارة أرونا.

وظهرت السيارة سيات أورنا 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ مليون و190 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل.

سيات أرونا

ولكن ننصح جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط الاسعار وفقًا للحالة والموديل، بالإضافة إلى الفحص الشامل من الداخل والخارج والكشف الفني.

مواصفات وتجهيزات سيات أرونا

تأتي السيارة بمحرك 1000 سي سي تيربو، يولد 115 حصانًا ويوفر عزم دوران يبلغ 200 نيوتن متر، يتوفر بكفاءة بين 2000 و3500 دورة في الدقيقة.

سيات أرونا

ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات DSG، بينما تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/س خلال 10 ثوان، مع الاعتماد على تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كم/س، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود حوالي 5.3 لترات عند خوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

سيات أرونا

تضم السيارة شاشة لمس بقياس 8.25 بوصة، تدعم الاتصال بالهواتف الذكية من خلال Android Auto وApple CarPlay ، مع وجود منفذين USB ، عدد يصل إلى 6 مكبرات صوتية بلوتوث، عجلة القيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، بالإضافة إلى إضاءة محيطية داخلية.

كما تضم السيارة وسائد هوائية أنظمة فرامل ABS لمنع انغلاق المكابح، وEBD لتوزيع قوة الكبح إلكترونيًا، إلى جانب نظام دعم الكبح BA، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESC، نظام منع الانزلاق ومساعد صعود المرتفعات Hill Start Assist، حساسات ركن، كاميرا لسهولة الاصطفاف.