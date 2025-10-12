قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 أخطاء خاطئة في مطبخك قد تصيبك بالتسمم الغذائي
تحية خاصة .. كير ستارمر يتوجّه إلى مصر لحضور قمة السلام في شرم الشيخ
رسالة إنسانية من محمد طارق أضا إلى زوّار حسن شحاتة: «خافوا عليه»
اتحاد طنجة يُهدّد بالتصعيد ضد الزمالك بسبب مستحقات عبد الحميد معالي
الخارجية القطرية تحثّ باكستان وأفغانستان على الحوار لحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي
مسئول بحماس: غدًا بدء عملية إطلاق سراح المحتجزين
القانون يمنح المرأة المصرية حق استرداد جنسيتها في حالات محددة | تعرّف عليها
حسام المندوه: أدخلنا للزمالك 800 مليون جنيه.. وكفى ظلمًا للمجلس الحالي
تطور جديد في صفقة انتقال محمود الجزار إلى الأهلي
عودة الشامي وانضمام صلاح محسن لقائمة المصري استعدادًا للاتحاد الليبي بالكونفيدرالية
مرشح «قصار القامة» بالأقصر: أنا ابن إسنا كلها وهخدم الكل من غير تفرقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيات أرونا 2025 كسر زيرو أعلى فئة.. أسعار سوق المستعمل

سيات أرونا
سيات أرونا
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة من الطرازات المختلفة، سواء من الناحية الفنية والتقنية، أو من ناحية التصميم الداخلي والخارجي، أبرزها الفئة الرياضية، ومنها السيارة أرونا.

وظهرت السيارة سيات أورنا 2025 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة كسر الزيرو، بسعر يبلغ مليون و190 ألف جنيه، مع تمتعها بمفهوم الفبريكا بالكامل.

 سيات أرونا

ولكن ننصح جميع المقبلين على فرصة شراء سيارة مستعملة أو كسر زيرو، بأهمية مراجعة متوسط الاسعار وفقًا للحالة والموديل، بالإضافة إلى الفحص الشامل من الداخل والخارج والكشف الفني.

مواصفات وتجهيزات سيات أرونا

تأتي السيارة بمحرك 1000 سي سي تيربو، يولد 115 حصانًا ويوفر عزم دوران يبلغ 200 نيوتن متر، يتوفر بكفاءة بين 2000 و3500 دورة في الدقيقة.

 سيات أرونا

ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات DSG، بينما تتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم/س خلال 10 ثوان، مع الاعتماد على تقنيات الجر الأمامي للعجلات.

تصل السرعة القصوى للسيارة إلى 190 كم/س، بينما يصل متوسط استهلاك السيارة من الوقود حوالي 5.3 لترات عند خوض مسافات تقدر بـ 100 كيلومتر.

 سيات أرونا

تضم السيارة شاشة لمس بقياس 8.25 بوصة، تدعم الاتصال بالهواتف الذكية من خلال Android Auto وApple CarPlay ، مع وجود منفذين USB ، عدد يصل إلى 6 مكبرات صوتية بلوتوث، عجلة القيادة متعددة الوظائف، مكيف هواء أوتوماتيكي ثنائي المناطق، بالإضافة إلى إضاءة محيطية داخلية.

كما تضم السيارة وسائد هوائية أنظمة فرامل ABS لمنع انغلاق المكابح، وEBD لتوزيع قوة الكبح إلكترونيًا، إلى جانب نظام دعم الكبح BA، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESC، نظام منع الانزلاق ومساعد صعود المرتفعات Hill Start Assist، حساسات ركن، كاميرا لسهولة الاصطفاف.

سيات أرونا سيات أورنا أسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر.. وعيار 21 الآن مفاجأة

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

المترو يعلن مواعيد جديدة غدًا

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي 2025 وطريقة استخراجها من المنزل

سعر الدولار

58 قرشًا نزولاً.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم بعد التراجع الأخير

شهر رمضان المبارك 2026

أول أيام رمضان 2026 .. فلكيا البحوث تعلن الموعد باليوم والشهر

بايدن

بايدن يبدأ العلاج الإشعاعي لسرطان البروستاتا

غرة شهر رمضان

موعد غرة شهر رمضان 2026 وعدد أيام الصيام طبقا للحسابات الفلكية

حسام عبد المجيد

إعلامي يزف بشرى لجمهور الزمالك بشأن حسام عبد المجيد

ترشيحاتنا

رضوى الشربيني

رضوى الشربيني تسأل جمهورها عن إطلالتها باللون الأحمر

شيكابالا

شيكابالا في العرض الخاص لفيلم أوسكار عودة الماموث

ايناس الدغيدي

حققت حلمها بالزواج في سن السبعين..ابنة إيناس الدغيدي تهنئ والدتها على زواجها

بالصور

أخبار قنا: افتتاح مجمع مواقف قفط.. وضبط مواد بترولية تباع فى محل بقالة

حريق بقنا
حريق بقنا
حريق بقنا

هرمون التوتر.. اكتشف طرق طبيعية لعلاج ارتفاع الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

مسلسل لينك يتصدر الترند بعد عرض أولى حلقاته

مسلسل لينك
مسلسل لينك
مسلسل لينك

أسطورة هوليوود..وفاة الممثلة ديان كيتون عن 79 عاماً

ديان كيتون
ديان كيتون
ديان كيتون

فيديو

نجاة حفيدة إبراهيم سردينة

انكتبلها عمر جديد.. نجاة حفيدة أبو زهرة من حادث مميت بإيطاليا

حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

فيديو للتاريخ.. الديهي يفضح حملات التشويه الإخوانية ضد مصر

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك

زفة صعيدية داخل معبد الكرنك .. سائحة أجنبية تحتفل بزفافها وسط الباعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الحرب جرح لا يندمل

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

المزيد