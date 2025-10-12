تحت 600 ألف جنيه.. اركب سيارة أوتوماتيك موديل 2024

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاصدارات المختلفة، منها فئة السيدان، ومن أبرز طرازات هذه الفئة وخاصة من الناحية الاقتصادية، السيارة بي واي دي F3.

وظهرت السيارة بي واي دي F3 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا بالكامل، ضمن طرازات 2024، بسعر يبلع 580 ألف جنيه، ولكن ننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار، بالإضافة إلى أهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية.

بي واي دي F3

تعتمد بي واي دي F3 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يولد قوة تصل إلى 108 حصان، مع عزم دوران يبلغ 145 نيوتن/متر.

يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، مع استهلاك الوقود اقتصادي للوقود حيث يبلغ نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تستمد أوامر الحركة عبر تقنية الجر الأمامي للعجلات.

تجهيزات السيارة بي واي دي F3

تأتي بي واي دي F3 مزودة بحزمة من تجهيزات الأمان الأساسية، حيث تضم وسادتين هوائيتين، ونظام فرامل مانعة للانغلاق ABS، بالإضافة إلى تقنية التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة EBD، ما يساهم في تعزيز استقرار السيارة عند التوقف المفاجئ، كما تشمل نظام إيموبلايزر إلكتروني لمنع تشغيل المحرك بدون المفتاح الأصلي، في خطوة لدعم الحماية ضد السرقة.

بي واي دي F3

توفر BYD F3 مجموعة من الكماليات الأساسية تشمل هذه التجهيزات مكيف هواء، وعجلة قيادة قابلة للتعديل حسب رغبة السائق، إضافة إلى مسند يد أمامي يعزز راحة القيادة، لوحة العدادات بتقنية LED لتوفير رؤية واضحة أثناء القيادة، نظام صوتي ترفيهي، مدخل USB.

تصميم وأبعاد السيارة بي واي دي F3

تحافظ السيارة على تصميم متوازن بملامح انسيابية من فئة السيدان، يدعمها وجود مصابيح ضباب أمامية ومصابيح، كما تأتي مزودة بمرايا جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، مع زجاج أمامي مظلل، وتعتمد السيارة على جنوط رياضية بقياس 15 بوصة.

بي واي دي F3

تأتي السيارة بأبعاد متقاربة، حيث يبلغ طولها الإجمالي 4533 ملم، وعرضها 1705 ملم، وارتفاعها 1490 ملم. أما الارتفاع عن الأرض فيبلغ 170 ملم، كما تأتي قاعدة العجلات بقياس 2600 ملم.