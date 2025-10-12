قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوبا تهاجم أمريكا بعد اتهامها بدعم القوات الروسية في مواجهة أوكرانيا
مستوحى من iOS.. فيفو تكشف عن تحديث غامض سيغير شكل هاتفك بالكامل
من عدسة الحقيقة للرحيل رميا بالرصاص.. حكاية استشهاد الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي | صور
طارق فهمي يكشف سبب غياب السلطة الفلسطينية عن قمة شرم الشيخ
عضو بالكنيست يهاجم اتفاق إطلاق الرهائن ويرفض حضور كلمة ترامب
موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالى في الكونفدرالية
القصبي بعد تعيينه بالشيوخ: ثقة الرئيس السيسي وسام على صدري
أحمد موسى: 90% من المساعدات المقدمة لغزة حاليا مصرية
موعد مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي في دوري أبطال أفريقيا
نتنياهو: الحرب لم تنته والتحديات كبيرة..وحققنا النصر في كل مكان قاتلنا فيه
الرئيس العراقي يؤكد على أهمية توحيد الجهود لضمان الاستقرار والتقدم في البلاد
على أنغام نمبر 1.. محمد رمضان يحتفل بانتهاء تصوير فيلمه الجديد أسد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحت 600 ألف جنيه.. اركب سيارة أوتوماتيك موديل 2024

بي واي دي F3
بي واي دي F3
صبري طلبه

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مجموعة كبيرة ومتنوعة من الاصدارات المختلفة، منها فئة السيدان، ومن أبرز طرازات هذه الفئة وخاصة من الناحية الاقتصادية، السيارة بي واي دي F3.

وظهرت السيارة بي واي دي F3 في السوق المصري للسيارات المستعملة بحالة الفبريكا بالكامل، ضمن طرازات 2024، بسعر يبلع 580 ألف جنيه، ولكن ننصح جميع المقبلين على فرصة شراء أي سيارة مستعملة، بأهمية مراجعة متوسط الأسعار، بالإضافة إلى أهمية الفحص الشامل، الذي يتضمن الحالة الفنية والهيكلية.

بي واي دي F3

تعتمد بي واي دي F3 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، يولد قوة تصل إلى 108 حصان، مع عزم دوران يبلغ 145 نيوتن/متر.

يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي الأداء، مع استهلاك الوقود اقتصادي للوقود حيث يبلغ نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر، بينما تستمد أوامر الحركة عبر تقنية الجر الأمامي للعجلات.

 

تجهيزات السيارة بي واي دي F3

تأتي بي واي دي F3 مزودة بحزمة من تجهيزات الأمان الأساسية، حيث تضم وسادتين هوائيتين، ونظام فرامل مانعة للانغلاق  ABS، بالإضافة إلى تقنية التوزيع الإلكتروني لقوة الفرملة EBD، ما يساهم في تعزيز استقرار السيارة عند التوقف المفاجئ، كما تشمل نظام إيموبلايزر إلكتروني لمنع تشغيل المحرك بدون المفتاح الأصلي، في خطوة لدعم الحماية ضد السرقة.

بي واي دي F3

توفر BYD F3 مجموعة من الكماليات الأساسية تشمل هذه التجهيزات مكيف هواء، وعجلة قيادة قابلة للتعديل حسب رغبة السائق، إضافة إلى مسند يد أمامي يعزز راحة القيادة، لوحة العدادات بتقنية LED لتوفير رؤية واضحة أثناء القيادة، نظام صوتي ترفيهي، مدخل USB.

تصميم وأبعاد السيارة بي واي دي F3

تحافظ السيارة على تصميم متوازن بملامح انسيابية من فئة السيدان، يدعمها وجود مصابيح ضباب أمامية ومصابيح، كما تأتي مزودة بمرايا جانبية كهربائية، وزجاج كهربائي أمامي وخلفي، مع زجاج أمامي مظلل، وتعتمد السيارة على جنوط رياضية بقياس 15 بوصة.

بي واي دي F3

تأتي السيارة بأبعاد متقاربة، حيث يبلغ طولها الإجمالي 4533 ملم، وعرضها 1705 ملم، وارتفاعها 1490 ملم. أما الارتفاع عن الأرض فيبلغ 170 ملم، كما تأتي قاعدة العجلات بقياس 2600 ملم.

السيارات المستعملة أسعار السيارات المستعملة أسعار السيارات في مصر أسعار السيارات المستعملة في مصر أسعار بي واي دي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حادث تصادم بالبحيرة

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

الخطيب

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

دولار امريكي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط

الحادث قبل مدينة شرم الشيخ ب ٥٠ كيلو

طائرة خاصة.. سفر الجثامين والمصابين القطريين من مستشفى شرم الشيخ للدوحة

ترشيحاتنا

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

فيديو

القبطان ولاء حافظ

القبطان ولاء حافظ.. إرادة قوية تُحطم حدود المستحيل

فندق دخول بدون خروج

“قصر الباشا الغامض”.. فندق مصري يثير الذعر والسؤال: خيال أم حقيقة؟

ايناس الدغيدي

قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

وفاة 3 أطفال بالمنوفية

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

المزيد