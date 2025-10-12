قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تكنولوجيا وسيارات

أوبل تقدم نسختها الجديدة فرونتيرا 2025.. بتصميم SUV صغير الحجم

أوبل فرونتيرا 2025
أوبل فرونتيرا 2025
صبري طلبه

كشفت أوبل عن سيارتها الجديدة التي تحمل اسم فرونتيرا ضمن موديلات 2025، وتأتي هذه السيارة من الفئة الرياضية SUV بمفهوم صغير الحجم، ولكن بعدد كبير من التجهيزات سواء كانت الفنية ومنظومة الحركة، إلى جانب التقنيات الخاصة بأنظمة التحكم والرفاهية.

الاداء الفني لسيارة أوبل وخيارات الحركة 

تتوفر السيارة بثلاثة خيارات من منظومات الدفع لتناسب مختلف أنماط القيادة، يبدأ الخيار الأول بمحرك بنزين تيربو مدعوم بتقنية الهايبرد الخفيف (MHEV)، مكوّن من ثلاث أسطوانات بسعة 1.2 لتر، يولد قوة قدرها 100 حصان مع عزم دوران يبلغ 205 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من ست سرعات، فيما تعتمد السيارة على نظام الجر الأمامي وتصل سرعتها القصوى إلى 180 كم/س.

أوبل فرونتيرا 2025

أما النسخة الثانية فتأتي بنفس المحرك الثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر تيربو وهايبرد خفيف، لكنها تقدم أداءً أعلى بقوة 136 حصانًا وعزم دوران 230 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض بست سرعات ونظام جر أمامي، وتصل سرعتها القصوى إلى 194 كم/س، بينما تبلغ سعة خزان الوقود 44 لترًا.

وتتوفر أيضًا نسخة كهربائية بالكامل تعتمد على محرك وحيد بقوة 113 حصانًا وعزم دوران 124 نيوتن متر، مدعوم ببطارية سعتها 50 كيلوواط/ساعة توفر مدى قيادة يصل إلى 300 كيلومتر. وتُشحن البطارية بنسبة من 20 إلى 80% خلال نحو 26 دقيقة عبر الشحن السريع، فيما تبلغ السرعة القصوى لهذا الإصدار الكهربائي 180 كم/س.

أوبل فرونتيرا 2025

تجهيزات ومواصفات السيارة 

زودت المقصورة بشاشة رقمية للعدادات بقياس 10 بوصة، كما تتوسط لوحة القيادة شاشة للنظام الترفيهي بنفس القياس، تدعم الشاشة أنظمة آبل كاربلاي وأندرويد أوتو اللاسلكية لتوصيل الهاتف الذكي بسهولة دون الحاجة إلى كابلات.

ودعمت السيارة بنظام صوتي ترفيهي مكون من ستة مكبرات، ومكيف هواء بتحكم أوتوماتيكي، كما يتوفر شاحن لاسلكي للهواتف الذكية في الصف الأمامي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

أبعاد السيارة أوبل فرونتيرا 2025

ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2,670 ملم،  ويبلغ طول السيارة الإجمالي 4,385 ملم، فيما يصل عرضها إلى 1,795 ملم، بينما يبلغ ارتفاعها نحو 1,635 ملم، مع مصابيح حادة الشكل بتقنية LED، وجنوط مصنوعة من الالومنيوم بقياس 17 بوصة.

أوبل فرونتيرا 2025

وسائل الحماية والأمان لسيارة أوبل 

تأتي السيارة مزودة بست وسائد هوائية تغطي الجهة الأمامية والجانبية للسائق والراكب، إضافة إلى وسائد ستائرية توفر الحماية أيضا، كما تضم أنظمة أمان متقدمة تشمل نظام مانع لانغلاق المكابح ABS وتوزيع إلكتروني لقوة الكبح EBD للحفاظ على ثبات السيارة أثناء التوقف المفاجئ، إلى جانب نظام التحكم في الجر TCS ونظام الثبات الإلكتروني ESP، مع مثبّت سرعة ذكي لراحة أكبر أثناء القيادة.

وتشمل منظومة السلامة أيضاً نظام التحذير من التصادم الأمامي ومكابح الطوارئ التلقائية لتفادي الحوادث، إلى جانب مساعد البقاء في المسار وخاصية التنبيه عند الخروج منه، كما توفر السيارة نظام مراقبة النقطة العمياء لمساعدة السائق عند تغيير المسار، ونظام مراقبة انتباه السائق، بالإضافة إلى حساسات أمامية وخلفية وكاميرا خلفية عالية الدقة لتسهيل عملية الركن ورؤية أوضح للمحيط الخلفي.

