غدًا.. غلق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه غدًا الاثنين الموافق ١ سبتمبر ٢٠٢٥ هو آخر موعد لتسجيل رغبات طلاب الشهادات الفنية لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بعدد من الكليات

وذلك عبر موقع التنسيق الإلكتروني:

https://tansik.digital.gov.eg

وتشمل الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات:

كليات الفنون الجميلة (عمارة – فنون) بجامعات: حلوان، الإسكندرية، المنيا.

كلية الفنون الجميلة (فنون) بجامعة الأقصر.

كليات الفنون التطبيقية بجامعات: حلوان، بنها، بني سويف، دمياط، طنطا، دمنهور.



وتؤكد الوزارة على أبنائها الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم في الموعد المحدد، حيث تُعقد الاختبارات بالكليات المعنية خلال الفترة من السبت ٣٠ أغسطس حتى الثلاثاء ٢ سبتمبر ٢٠٢٥.