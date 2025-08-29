قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

استخراج شهادة التحركات 2025 إلكترونيا

استخراج شهادة التحركات
استخراج شهادة التحركات
محمد غالي

يبحث المواطنون عن كيفية استخراج شهادة تحركات، والتي كثفت وزارة الداخلية من جهودها في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

وذلك من خلال خدمة استخراج شهادة التحركات 2025 إلكترونيا عبر موقعها الرسمي، لتسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والحد من الزحام داخل المصالح الحكومية.

 استخراج شهادة التحركات 2025 إلكترونيا

استخراج شهادة تحركات

خطوات استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2025

يمكن للمواطنين استخراج الشهادة من خلال الدخول على موقع وزارة الداخلية عبر الرابط: https://emoves.moi.gov.eg، ثم اتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول بحساب المستخدم أو إنشاء حساب جديد إذا لم يكن متوفرا.
2. ملء نموذج طلب شهادة التحركات بدقة مع مراجعة البيانات.
3. سداد الرسوم المقررة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.
4. تحديد موعد استلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
5. التوجه إلى المقر في الموعد المحدد لاستلام الشهادة بشكل رسمي.

خطوات إنشاء حساب جديد على موقع وزارة الداخلية

لمن لا يملك حسابا مسبقا، يمكن إنشاء حساب جديد عبر الرابط:

https://moi.gov.eg، وذلك باتباع الخطوات التالية:

الدخول على الصفحة الرئيسية للموقع.
اختيار أيقونة "إنشاء حساب جديد".
إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم رباعي والرقم القومي.
تعيين اسم مستخدم وكلمة مرور لتسجيل الدخول مستقبلا.

خدمات رقمية متطورة

تأتي هذه الخدمة ضمن حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية التي توفرها وزارة الداخلية عبر الإنترنت، مثل استخراج شهادات الميلاد والوفاة، وتجديد البطاقات، وغيرها من الوثائق الرسمية، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات الحكومية والتخفيف عن المواطنين.

وأكدت الوزارة أن خدمة استخراج شهادة التحركات متاحة لجميع المواطنين المتعاملين مع قطاع الجوازات والهجرة والجنسية، مشيرة إلى أن التقديم يتم بالكامل عبر الإنترنت، بينما يقتصر الحضور الشخصي على استلام الشهادة فقط.

ما هي شهادة التحركات؟

وتعد شهادة التحركات من الوثائق الرسمية الصادرة عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وتطلب بشكل أساسي عند السفر للخارج سواء بغرض العمل أو الدراسة أو السياحة، إذ تتضمن تفاصيل دخول وخروج المواطن من وإلى مصر خلال فترة زمنية محددة.

استخراج شهادة التحركات شهادة التحركات استخراج شهادة التحركات 2025 إلكترونيا شهادة التحركات 2025 وزارة الداخلية

مى عز الدين تخطف الانظار بإطلالة صيفية ملفتة
ماجد المصرى وزوجته فى جلسة تصوير رومانسية
رانيا أبو النصر
آودي
