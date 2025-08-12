طريقة استخراج شهادة التحركات إلكترونيا 2025

تواصل وزارة الداخلية جهودها في تطوير الخدمات الرقمية التي تقدمها للمواطنين، وذلك ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي وتيسير الإجراءات الحكومية، حيث أطلقت الوزارة خدمة استخراج "شهادة التحركات" إلكترونيا، لتوفر الوقت والجهد، وتحد من التكدس داخل المصالح الحكومية.

شهادة التحركات 2025

وتعد شهادة التحركات من الوثائق الرسمية المهمة التي تصدرها الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وتطلب عند السفر إلى الخارج سواء لأغراض السياحة أو الدراسة أو العمل، حيث توضح الشهادة تفاصيل دخول وخروج المواطن من وإلى مصر خلال فترة زمنية محددة.

خطوات استخراج شهادة التحركات 2025 إلكترونيا

يمكن للمواطنين الراغبين في استخراج شهادة التحركات الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط التالي:

(https://emoves.moi.gov.eg)

ثم اتباع الخطوات التالية:

1. تسجيل الدخول على الموقع، أو إنشاء حساب جديد لمن لا يملك حسابا مسبقا.

2. ملء نموذج طلب شهادة التحركات بدقة، مع التأكد من إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

3. سداد الرسوم المقررة للخدمة باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني المتاحة.

4. تحديد موعد استلام الشهادة من مقر الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

5. التوجه إلى المقر في الموعد المحدد لاستلام الشهادة بشكل رسمي.

خطوات إنشاء حساب على موقع وزارة الداخلية

في حال عدم وجود حساب مسبق على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، يمكن إنشاء حساب جديد من خلال الرابط التالي:

(https://moi.gov.eg)

وذلك باتباع الخطوات الآتية:

الدخول على الصفحة الرئيسية للموقع.

اختيار "إنشاء حساب جديد".

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل الاسم رباعي والرقم القومي.

تعيين اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة لتسجيل الدخول لاحقا.

مميزات الحصول على الخدمة إلكترونيا

تندرج خدمة استخراج شهادة التحركات ضمن حزمة الخدمات الرقمية التي أطلقتها وزارة الداخلية، في إطار تحديث منظومة الخدمات الجماهيرية، بهدف تحسين مستوى الأداء الحكومي وتخفيف العبء عن المواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو رقمنة الإجراءات الحكومية.

وأكدت الوزارة أن الخدمة متاحة لجميع المواطنين المتعاملين مع قطاع الجوازات والهجرة والجنسية، ويمكنهم تقديم الطلب عبر الإنترنت دون الحاجة إلى التوجه شخصيا إلا عند استلام الشهادة.

رابط مباشر لتقديم الطلب

للدخول مباشرة إلى صفحة استخراج شهادة التحركات من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية:(https://emoves.moi.gov.eg)