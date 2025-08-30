قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لجان.. انفعال أحمد موسى بسبب الهجوم على كامل الوزير بعد حادث قطار مطروح
زيادة قيمة التعويضات بصفة استثنائية لضحايا حادث قطار مطروح| تفاصيل
رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق: يوجد 149 دولة معترفة بفلسطين
30 دقيقة سيطرة حمراء وهدف سماوي .. بيراميدز يتقدم على الأهلي بالدوري
محافظ مطروح: القطار لم يصطدم بتريلا أو لودر على الإطلاق
2.6 مليار جنيه حصيلة إدارة التهرب الضريبي خلال العام المالي الماضي
أحمد موسى يشكر الشاب حسام أحمد لدفاعه عن البطل ميدو في مواجهة الإخوان
اللجنة العربية-الإسلامية تعرب عن أسفها لرفض تأشيرات وفد فلسطين وتدعو واشنطن لاحترام التزاماتها الدولية
عائلات الأسرى الإسرائيليين: حكومة نتنياهو تسعى لحرب أبدية وتضحي بالرهائن
مصر قوية.. أحمد موسى: 44 دولة تشارك في مناورات النجم الساطع
صدمة حمراء .. وليد الكرتي يفتتح التسجيل لبيراميدز في مرمى الأهلي
موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025
أخبار البلد

موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

ينتظر أصحاب المعاشات، موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 لسد أحتياجاتهم الشهرية.

وتضع الهيئة القومية للتأمين لاجتماعي الاستعدادات اللازمة لموعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025.

وتبدأ عملية صرف معاشات شهر سبتمبر 2025  صباح الإثنين المواقف 1 سبتمبر 2025 ويستفيد من صرف المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين .

كما يستعد بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد بمختلف محافظات الجمهورية، لموعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 .

يذكر  أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حدد شروط وضوابط للاشتراك فى تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.

أصحاب المعاشات موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 الهيئة القومية للتأمين لاجتماعي صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 أصحاب المعاشات والمستحقين بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد

