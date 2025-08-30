ينتظر أصحاب المعاشات، موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 لسد أحتياجاتهم الشهرية.

وتضع الهيئة القومية للتأمين لاجتماعي الاستعدادات اللازمة لموعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025.

وتبدأ عملية صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 صباح الإثنين المواقف 1 سبتمبر 2025 ويستفيد من صرف المعاشات نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين .

كما يستعد بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد بمختلف محافظات الجمهورية، لموعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 .

يذكر أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حدد شروط وضوابط للاشتراك فى تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم.