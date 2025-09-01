11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

تنطلق اليوم عملية صرف معاشات شهر سبتمبر2025 لملايين المستفيدين من المعاشات، وذلك في الأول من سبتمبر.

11.5 مليون مستفيد من المعاشات

تبدأ الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية صرف معاشات شهر سبتمبر 2025، اعتبارا من غدا الإثنين ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين.

صرف معاشات سبتمبر2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 سيبدأ رسميًا من 1 سبتمبر 2025 ويستمر حتى نهاية الشهر، مع تطبيق الزيادة المقررة التي أعلنت رسميًا في يوليو الماضي.

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

كيف تصرف معاش شهر سبتمبر 2025؟

إتاحة صرف المعاشات من خلال عدة قنوات لتجنب الزحام أمام منافذ الصرف، وتشمل: ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مكاتب البريد المصري، فروع البنوك المختلفة، بالإضافة إلى المحافظ الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

هل توجد زيادة في معاشات سبتمبر2025؟

نعم، فمن المقرر أن يتم صرف معاشات سبتمبر مصحوبًا بـ الزيادة المقررة التي تم تطبيقها رسميًا في شهر يوليو الماضي، في إطار توجيهات الدولة لدعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية، بما يعزز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

صرف معاشات سبتمبر

زيادة المعاشات الجديدة

قرر الرئيس السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15%، اعتبارًا من 1 يوليو الماضي.



وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في تصريحات، أن الحد الأقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة الزيادة 70 مليار جنيه.

خطوات الاستعلام عن المعاش بالرقم القومي

وفرت الهيئة القومية للتأمينات إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش والزيادة المقررة عبر الموقع الرسمي، من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية

من هنــــــــــــا

2. إدخال الرقم القومي في خانة الاستعلام.

3. الاطلاع على تفاصيل المعاش وقيمة الزيادة.

ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة المستمرة لتطوير الخدمات الإلكترونية والتيسير على أصحاب المعاشات في جميع أنحاء الجمهورية.