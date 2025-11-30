رئيس 6 أكتوبر: يتفقد مشروعات جنوب الأحياء ويستمع لشكاوى المواطنين| صور

تفقد اليوم المهندس محمد عبد الله، رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، المشروعات الجارية في منطقة جنوب الأحياء ومحور علاء عبدالعزيز والمحور المركزى الموازي.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة المتابعة المستمرة للمواقع لضمان الالتزام بالجداول الزمنية ورفع كفاءة التنفيذ.

استهل المهندس محمد عبدالله جولته بتفقد مشروع ازدواج الطريق الشمالى " محور علاء عبدالعزيز " ثم توجه بعد ذلك لتفقد منطقة جنوب الأحياء لمتابعه سير الأعمال ب١٢٥ فدان وشارع الكهرباء والطريق المستحدث الموازي لشارع الكهرباء، واختتم جولته بتفقد أعمال تطوير المحور المركزي الموازي ٤٨/ ١٠١.

واستمع " محمد عبدالله" لشكاوى ومطالب عدد من سكان منطقة جنوب الأحياء وعلى الفور وجه سيادته المختصين بالجهاز بسرعة التعامل مع هذه المشكلات وإيجاد حلول عاجلة وفعالة لها، مؤكداً أن تلبية احتياجات المواطنين تأتي في صدارة أولويات الجهاز.