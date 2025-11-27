جهاز 6 أكتوبر يبدأ خطة للقضاء على التكاتك والمركبات المخالفة .. صور

أوضح المهندس محمد عبدالله، رئيس جهاز مدينة ٦ اكتوبر انه تم البدء في تنفيذ خطه للقضاء على ظاهرة مركبات "التوك توك" المخالفة للوائح، بالإضافة إلى السيارات التي تخالف خطوط السير المحددة داخل المدينة.

وأكد " محمد عبدالله "أن الحملة تهدف إلى تحقيق الانضباط المروري ورفع مستوى الأمان في الأحياء السكنية والطرق الرئيسية. وشدد على أنه سيتم مصادرة أي مركبة مخالفة، محذراً المخالفين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان التزام الجميع بالنظام العام والمسارات المعتمدة.

وأسفرت حمله اليوم عن ضبط:

١٧ توكتوك.

٢ تروسيكل.

وتم تنفيذ الحملات بقيادة المهندس حسام حسني نائب رئيس الجهاز بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية المختصة بقيادة اللواء عادل الشاذلى وكيل الاداره العامه لمرور الجيزه لقطاع مرور أكتوبر والشيخ زايد والامن الادارى بقيادة العميد أحمد فوزى المشرف العام على أمن أجهزة المدن ،الاستاذ حازم محمد مدير الأمن ورجال حملة السرفيس.