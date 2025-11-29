قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان محطة مياة شرب دقميرة

آية الجارحي

افتتح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم، محطة تنقية مياه الشرب بطاقة ١٠ الاف م٣ يوميا بدقميرة بمحافظة كفرالشيخ ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، بحضور مسئولي وزارة الإسكان والمحافظة، وذلك ضمن خطة الدولة لدعم وتطوير خدمات مياه الشرب بالمحافظات.

وأعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالتواجد بمحافظة كفر الشيخ، وافتتاح المحطة، لافتًا إلى أن المحطة تأتي ضمن خطة الدولة نحو توفير وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وتحسين البينة الأساسية تنفيذاً لرؤية فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقدما الشكر لكل من ساهم في تنفيذ المشروع حتى خروجه بصورة مشرفة، لتلبية تطلعات واحتياجات المواطنين وتحقيق رضائهم. 

كما أكد وزير الإسكان استمرار دعم وزارة الإسكان للمشروعات الجارى تنفيذها بالمحافظات المختلفة لتحقيق رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتوفير جودة الحياة للمواطنين، ولا سيما في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مشددًا على أهمية انتظام الخدمة من خلال الصيانة الدورية لمكونات المحطة، للحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها بالمشروع وتقديم أفضل الخدمات. 

ومن جانبه، رحب محافظ كفرالشيخ بوزير الإسكان خلال الافتتاح، مؤكدًا أن زيارته للمحافظة تعكس الاهتمام والتنسيق المستمر لدعم المشروعات الحيوية، خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، التي تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر، لافتًا إلى أن افتتاح المحطة الجديدة يمثل دفعة قوية لتحسين مستوى الخدمة بعدد من التجمعات الريفية بمراكز المحافظة.

وأكد محافظ كفرالشيخ أن المحطة ستُسهم في رفع الضغوط وتحسين تدفقات المياه بالمناطق المستفيدة، مشيرًا إلى أن المحافظة تتابع تنفيذ المشروعات وفقًا للجداول الزمنية المحددة، وبما يضمن تحقيق أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين، معربًا عن خالص شكره لوزير الإسكان على دعمه المتواصل لمشروعات البنية الأساسية داخل المحافظة، وعلى التعاون الوثيق بين الوزارة والمحافظة في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التي تحققت على أرض الواقع خلال الفترة الماضية.

وعقب الافتتاح تفقد وزير الإسكان ومحافظ كفر الشيخ كافة مكونات المحطة، حيث تابعا الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظة كفر الشيخ والتى تقع ضمن نطاق تنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، كما استمعا لشرح تفصيلي عن مكونات محطة مياه دقميرة والتي نفذتها الهيئة بطاقة ( ١٠ آلاف م٣ يوميا) لخدمة 65 ألف نسمة، بمناطق (مجلس قروى دقميرة السرايا والاتحاد الشيشيني وزهران والزاوى والعمدة وسلام وعزبة خميس)، وكذلك رفع الضغوط في قرى الخادمية الرملة وابوكلبوش والثمانين، بتكلفة بلغت نحو ١٥٠ مليون جنيه.

ويتضمن المشروع محطة مياه وخطوط طرد مياه مرشحة بطول ۱,۹۰۰ كيلو متر، وتشمل مكونات المحطة :مأخذ شاطئ، وعنبر طلمبات المياه العكرة، وطلمبات تحضير، وطلمبات غاطسة وحاويات الاخشبة، وخزنات الكلور والحامض والغسيل العكسي، وخزانات المياه المرشحة وعنبر الكلور، وبرج التعادل لاخماد تسريب الكلور، ولوحة تحكم كهربية رئيسية ومولد كهربي وعنبر طلمبات المياه المرشحة وبيارة تجميع مياه الغسيل ويوجد (۲) غاطس، ومبنی إداري، ومعمل کیماوي ومعمل بیولوجي.

وتعمل المحطة بتكنولوجيا الترشيح الفائق بالأغشية ( UF ) وبدون استهلاك الشبة أو الكلور المبدئي، ويتم سحب المياه العكرة من خلال 3 وحدات مياه عكرة ويتم ضخ المياه المنتجة للمواطنين من المحطة بعدد ٢ وحدة مياه مرشحة تصرف ٣٥٤٣٢ لتر /ساعة. 

جاء الافتتاح بحضور مسئولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، ولفيف من ممثلى المجتمع المدني.
 

وزير الإسكان الإسكان محافظ كفر الشيخ محطة تنقية مياه الشرب المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تحذير من مخاطر النودلز وعلاقتها بالسرطان والعقم .. لن تتوقعها

بيطري الشرقية يفتش علي 12 ألف و 750 رأس ماشية في 17 مجزر حكومي

قومي المرأة بالشرقية يطلق حملة الـ 16 يوما لمناهضة العنف ضد النساء

صحة الشرقية تنفذ 75 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوي الهمم

