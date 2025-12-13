قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران تصادر ناقلة أجنبية في خليج عمان تحمل 6 ملايين لتر ديزل مهرب
أمطار وتحذيرات عاجلة.. خريطة الطقس اليوم السبت
إيران ترفع أسعار البنزين رسميا وتطلق نظام تسعير جديد
اعتذار طولان.. 3 أسباب وراء خروج منتخب مصر من كأس العرب| تفاصيل مثيرة
الجيش السوداني: ماضون في مسيرة تحرير الوطن والدفاع عن سيادته
اليوم.. بدء تطبيق اتفاق إلغاء تأشيرات الدخول بين روسيا والأردن
الصين تدرس حزمة حوافز بقيمة 70 مليار دولار لتمويل صناعة الرقائق
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 13-12-2025.. عيار 21 يرتفع
انخفاض ملحوظ .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت
تحقق معه نقابة الأطباء.. جامعة عين شمس تنفي صلتها بطبيب يقدم نصائح مخالفة
4 كلمات رددها إذا عجزت عن قراءة أذكار الصباح والمساء كاملة
أزمة صلاح في ليفربول.. مهندسان خفيان يقفان خلف الصدام
توك شو

أزمة أرض الزمالك تشعل المشهد مرة أخرى..مستقبل النادي في خطر

إسراء صبري

دخلت أزمة أرض نادي الزمالك مرحلة جديدة من التصعيد، بعدما أكد هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أن القضية الحالية لا تتعلق بخلاف تقليدي حول قطعة أرض، بل تمثل تهديدا مباشرا لاستقرار النادي المالي والإداري ومستقبله على المدى الطويل، محذرا من تداعيات خطيرة في حال عدم التوصل إلى حل عادل وسريع.

رسالة من مجلس الإدارة والجماهير

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية المذاع على قناة MBC مصر، أن حديثه يعكس موقفا موحدا لمجلس إدارة نادي الزمالك وجماهيره، مؤكدًا أن الحلول المطروحة حاليًا، وعلى رأسها نقل النادي إلى أرض بديلة بمدينة السادس من أكتوبر، لا تحظى بقبول الإدارة.

التزامات مالية مع مقاولين ومستثمرين

وأشار نائب رئيس الزمالك إلى أن النادي حصل في وقت سابق على موافقات رسمية للبناء على الأرض الحالية، وهو ما ترتب عليه التزامات مالية كبيرة، قائلاً إن الإدارة دخلت بالفعل في تعاقدات مع مقاولين ومستثمرين، ما أدى إلى تراكم ديون يصعب تجاوزها في حال التخلي عن الأرض.

وأكد أن أي أرض بديلة لن تكون بنفس القيمة أو الجاهزية، مضيفا أن مجلس الإدارة يرفض فكرة النقل من الأساس، لما تمثله من خسائر مالية وتنظيمية كبيرة.

مستقبل النادي على المحك

وشدد على أن الأزمة تجاوزت كونها مشكلة عقارية، لتصبح أزمة مالية وإدارية كبرى تهدد كيان الزمالك، موضحا أن عدم حصول النادي على الأرض سيجبر الإدارة على تصعيد الأمر إلى رئاسة الجمهورية، نظرًا لارتباط القضية بمستقبل عشرات الملايين من جماهير النادي.

وتساءل: لماذا يتم تأجيل الحل؟ ولماذا تسعى الدولة إلى استرداد الأرض مقابل منح النادي أرضًا بديلة، رغم الأعباء المترتبة على ذلك؟

اللجوء إلى القضاء والجهات الرسمية

وأوضح نائب رئيس الزمالك أن مجلس الإدارة لجأ إلى القضاء، وتواصل مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، إلا أن الأزمة تفاقمت بسبب وصول تقارير غير مكتملة عن وضع الأرض، ما ساهم في تعقيد المشهد.

مناشدة بتدخل رئاسي

واختتم نصر تصريحاته بمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسي التدخل وتشكيل لجنة متخصصة تضم مجلس إدارة النادي، لدراسة الملف بشكل شامل والوصول إلى حل يضمن الحفاظ على حقوق الزمالك واستقراره، مؤكدًا أن القضية أكبر من مجرد أرض، وتمس مستقبل أحد أكبر الأندية المصرية.

الارصاد الجوية

انتهاء الموجة الباردة .. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

عروس المنوفية

ماتت من الضرب .. مفاجآت في تقرير الطب الشرعي لوفاة عروس المنوفية

محمد صلاح

ليفربول يعلن شرطه الوحيد للتخلي عن محمد صلاح في يناير

أحمد السقا

أول تعليق لـ أحمد السقا بعد حذف فيديو دعم محمد صلاح من إنستجرام والفيس

أحمد العوضي

بث مباشر .. أحمد العوضي يوزع جوائز بـ 300 ألف جنيه في عيد ميلاده

محمد صلاح

«لم أقل هذا من قبل».. سلوت يفتح ملف أزمة محمد صلاح في ليفربول

حفل زفاف ابنة محمد هنيدي

وصية محمد هنيدي لعريس ابنته .. ماذا قال ؟

كأس العرب

4 منتخبات تتأهل .. مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العرب

مستشفي بني سويف الجامعي

طاقم طبي بمستشفى جامعة بني سويف ينقذ حياة مريضة من ورم سرطاني متقدم

جمال حمدان

حين يسقط العالِم في فخ التبسيط .. خطيئة جمال حمدان حين أفتى في الأدب

صورة من الفيديو

بالحذاء والميكب| أول تعليق من العريس صاحب فيديو الصلاة أثناء السيشن.. ماذا قال؟

بالصور

أفراح النجوم في 24 ساعة.. فرحة هنيدي ونادية مصطفى بابنتيهما وزفاف دارين حداد

بحضور الأهل.. دارين حداد تحتفل بزفافها على شاب خارج الوسط الفني..صور

رئيس مياه الشرقية يستقبل مدير الأورمان لتوصيل 4500 وصلة للأسر الأولى بالرعاية

أكلة العدس ملك الشتاء.. قيمة غذائية عالية وفوائد صحية| وصفات جديدة

