تكنولوجيا وسيارات

روبوت محادثة ..أبل تستعد لإطلاق مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي فما القصة؟

شركة أبل
شركة أبل
لمياء الياسين

تتضمن خطط الذكاء الاصطناعي لشركة أبل لعام 2026 تحديثات رئيسية، والتي تأمل الشركة أن تنجح فبعد مرور أكثر من عام على وعدها بإطلاق نسخة مُحسّنة من تطبيق Siri، لم تُصدر Apple بعد أي ميزة رئيسية مُدعّمة بالذكاء الاصطناعي وبعيدا عن جميع التأخيرات، لدى الشركة فلديها العديد من الخططٌ الكبيرة للذكاء الاصطناعي لعام ٢٠٢٦، بما في ذلك تحديث تطبيق الصحة.

تخطط شركة آبل لإطلاق نسخة مُحسّنة من تطبيقها الصحي، تتضمن خدمة اشتراك جديدة تُسمى Health. وأفاد مارك جورمان من بلومبرج أن الخدمة الجديدة ستضمّ برنامج ذكاء اصطناعي يُساعد المستخدمين على إدارة صحتهم.
وفقًا لحورمان، قد تُمكّن الخدمة الجديدة آبل من تبوؤ مكانة رائدة في مجال روبوتات الدردشة الصحية الناشئة القائمة على الذكاء الاصطناعي.

ميزة الذكاء الاصطناعي

 وكانت تقارير سابقة قد زعمت أن تطبيق آبل الجديد للصحة سيتضمن تتبعًا للتغذية وتدريبًا صحيًا مُدعّمًا بالذكاء الاصطناعي تقدم مقاطع فيديو من خبراء الصحة حول مختلف الحالات الصحية، ونصائح حول كيفية تحسين نمط الحياة

.

وفي أخبار ذات صلة أشارت شركة أبل إلى تخطيطها لإطلاق الإصدار الجديد من سيري، والذي طال انتظاره، مع نظام iOS 26.4 في أبريل. كما تخطط الشركة لإعادة تصميم المساعد الصوتي بالكامل، وقد يصل مع نظام iOS 27، بالإضافة إلى أداة بحث ويب مدعومة بالذكاء الاصطناعي..

بعد أكثر من عام على إطلاق سلسلة هواتف iPhone 16 المصممة خصيصًا لذكاء Apple ، لا تزال Apple متأخرة مقارنة بمنافسيها.

يُقال إن خطة آبل لتحسين مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي للهواتف الذكية تتضمن نموذجًا مُخصصًا للذكاء الاصطناعي من طراز Gemini . وللحصول على هذا النموذج، قد تدفع آبل مليار دولار سنويًا  لجوجل .

الذكاء الاصطناعي شركة أبل تطبيق الصحة مقاطع فيديو نظام iOS 264 نظام iOS 27 هواتف iPhone 16

مشروبات صباحية تساعد في التحكم في ضغط الدم

أبرز الطرق الآمنة للتخلص من الناموس داخل المنزل

لامبورجيني

ميني كيك بالقهوة والشوكولا

