سفير مصر في كندا: برودة الطقس القاسية لم تمنع حضور وتصويت المصريين بانتخابات مجلس النواب
باسم مرسي: زيزو مش نجم الشباك في الأهلي
إغلاق ميناء العريش البحري لسوء الأحوال الجوية
المؤتمر: القائمة الوطنية تضم مجموعة من الأحزاب تعمل معًا لخدمة الوطن
برلماني: السياسات الاقتصادية ساهمت في رفع الإنتاجية وتوفير فرص العمل
صاحب صورة الجلابية: لفينا المتحف وانبهرنا بكل ما فيه.. فيديو
نقيب الموسيقيين عن أزمة أغنية محمد رمضان: لا تعليق احتراما لوفاة والده
هشام توفيق: 3 تحديات يعاني منها نادي هليوبوليس
باسم مرسي: تسجيلي الأهداف في مباريات الأهلي سبب غضب جماهيره مني
دعاء واحد قبل النوم يجعل الملائكة تدعو لك بغفران الذنوب حتى تستيقظ.. داوم عليه
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 .. اعرف الجدول الكامل بعد الزيادة
كمونة: الزمالك كعبه عالي على بيراميدز وعبدالرؤوف نجح في دعم لاعبيه نفسيًا
تكنولوجيا وسيارات

جوجل تكشف عن 9 تقنيات ذكاء اصطناعي تعيد رسم مستقبل التعليم الرقمي

جوجل
جوجل
احمد الشريف

كشفت جوجل رسمياً عن مجموعة ميزات تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي مخصصة للطلبة والمعلمين، وتهدف لتغيير طريقة التعلم والبحث الأكاديمي، وذلك عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منصاتها Gemini و NotebookLM وGoogle Search.

1. التعلم الموجه: حل المشكلات خطوة بخطوة

ميزة Guided Learning تساعد في تقسيم وتعقيد المسائل ومفاهيم الدراسة إلى خطوات متتابعة، وتقدم تفسيرات تفاعلية وصور متعددة الوسائط، بحيث يتم طرح أسئلة مفتوحة بدلاً من تقديم الإجابة بشكل مباشر، ما يعزز التفكير النقدي والنقاش العلمي بين الطلبة.

2. أدوات التحضير الذكية... بطاقات مراجعة واختبارات في لحظة

بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي بات بإمكان الطلاب توليد بطاقات مراجعة واختبارات تفاعلية وملخصات دراسية من المواد والمذكرات والنصوص أو حتى الصور الملتقطة للملاحظات، وتتيح هذه الأدوات مراجعة المفاهيم الرئيسية والاستعداد للاختبارات بسرعة وكفاءة.

3. Gemini Live: تعليم صوتي ومساعدة فورية بالأوامر

تقدم منصة Gemini Live ميزة التعليم عبر الأوامر الصوتية والكاميرا مع تفاعل فوري، بحيث يمكن للطالب توجيه هاتفه نحو مسألة رياضية والحصول على شرح صوتي مباشر خلال نقاش تفاعلي طبيعي.

4. ملخصات صوتية ومرئية للمعلومات البحثية

NotebookLM أصبحت قادرة على تحويل الأبحاث والمصادر العلمية المعقدة إلى ملخصات صوتية أو مرئية سهلة الفهم متاحة بعدة لغات، مع إنتاج فيديوهات تعليمية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتبسيط أكثر الموضوعات تعقيداً.

5. خرائط ذهنية لتنظيم وتوضيح الأفكار

تتيح ميزة الخرائط الذهنية للطلاب رسم وتخطيط الأفكار والعلاقات بين المفاهيم بشكل بصري، ما يساعد على تنظيم المعلومات وربط المفاهيم العلمية بطريقة أكثر فعالية وتثبيت الحفظ والاستيعاب.

6. بطاقات مراجعة واختبارات تلقائية

بإمكان النظام توليد بطاقات مراجعة واختبارات شاملة بشكل تلقائي بناءً على كل الملاحظات والملفات المرفوعة في دفتر الطالب الرقمي، لتغطية أكبر عدد من المواضيع دون أي جهد يدوي.

7. مستندات مُخصصة وملخصات مركزة تلقائياً

NotebookLM يوفر إمكانيات توليد مستندات موجزة وملخصات تفاعلية عبر تحليل المصادر والمواضيع، مع اقتراحات ذكية لفرز المعلومات والمقاطع الرئيسية المفيدة للطلاب.

8. عدسة جوجل الذكية لفهم المحتوى البصري والمعقد

محرك البحث جوجل دعم ميزة عدسة AI Mode لفهم الصور والرسومات والجداول المعقدة، ما يسمح للمتعلم بطرح أسئلة عن محتوى بصري والحصول على إجابات وتحليلات فورية بعدة لغات.

9. مساعدة الكاميرا والبحث المباشر لمشكلات الدراسة

ميزة Search Live تمنح المستخدم إمكانية تصوير أي جزء من المادة الدراسية وطرح سؤال صوتي عبر الكاميرا ليحصل على شرح أو تلميح مباشر في الوقت الحقيقي، وهي متوفرة باللغتين الإنجليزية والهندية.

ختام: الذكاء الاصطناعي... شريك متكامل في رحلة التعلم

تهدف جوجل من خلال هذه الأدوات إلى إشراك الطلبة في العملية التعليمية وتعزيز الاكتشاف بدلاً من الحلول الجاهزة، مع التركيز على بناء التفكير النقدي وترسيخ مفاهيم التعلم النشط، وتشير الإحصائيات الأولية إلى تبني واسع لهذه التقنيات داخل قطاع التعليم الهندي.

