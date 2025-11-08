جوجل تعلن عن أحدث إنجازاتها في تقنية الذكاء الاصطناعي مع تحديثات ضخمة

أطلقت شركة جوجل سلسلة من الخطوات الهامة لتوسيع حضورها في سوق الذكاء الاصطناعي والخدمات السحابية خلال نوفمبر 2025، والتي تضمنت إعلانات مالية، تحديثات تقنية، وصفقات استثمارية كبرى تعكس مكانتها المتقدمة في القطاع.

نمو مالي ملحوظ واستثمارات استراتيجية

سجلت جوجل زيادة كبيرة في أرباحها للربع الأخير بلغت 35%، وبلغت الإيرادات الإجمالية 102.35 مليار دولار، مما يدل على أداء قوي في سوق الإعلانات الرقمية خاصة عبر محرك البحث ومنصة يوتيوب. كما أعلنت عن استثمارات ضخمة بقيمة 92 مليار دولار موجهة لتقوية البنية التحتية للحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز خدمات Google Cloud التي حققت عائدات بزيادة تصل إلى 33.5% لتبلغ 15.16 مليار دولار.

صفقات كبرى توسع نفوذ الشركة

أبرز الصفقات خلال هذا الشهر كانت الاستحواذ على شركة Wiz الأمنية بمبلغ 32 مليار دولار، ما يعزز مكانة جوجل في مجال الحوسبة السحابية الآمنة ويجذب عملاء كبار مثل Meta وOpenAI. يعكس هذا التوجه حرص جوجل على توفير بيئة آمنة ومستقرة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والأعمال الرقمية.

الابتكار في منتجات الذكاء الاصطناعي

في المجال التقني، كشفت جوجل عن عدة تحديثات تركز على تطوير الشريحة الأقوى للذكاء الاصطناعي شريحة Ironwood﻿، وتعزيز أداء تطبيقاتها مثل Gemini﻿ التي تقدم ميزات متقدمة لمساعدة المستخدمين على مختلف الأجهزة، إضافة إلى تحسينات في خدمات Google Play﻿ وأنظمة Android﻿ لتعزيز الخصوصية والسلامة الرقمية.

تؤكد هذه الخطوات مجتمعة على استراتيجية جوجل المستمرة في توسيع حضورها القيادي في الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الاستثمار في البنية التحتية المتطورة، تطوير المنتجات، وتأمين بيئة تقنية متقدمة تدعم العملاء عبر مختلف الصناعات.