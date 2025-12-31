لدعم البحث العلمي.. إعادة تأهيل محطة الشيخ زويد بسيناء

شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع عقد اتفاق بين مركز بحوث الصحراء وشركة المقاولون العرب، لإعادة تأهيل محطة شمال سيناء البحثية بمنطقة الشيخ زويد، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم التنمية الزراعية المستدامة بشبه جزيرة سيناء.

ووقّع عقد الاتفاق كل من الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، والسيد أحمد مصطفى العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بما يعكس أهمية الشراكة بين الجانبين لتنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية.

ويستهدف هذا الاتفاق إعادة تشغيل المحطة ورفع كفاءتها البحثية والخدمية، بما يسهم في دعم البحث العلمي التطبيقي وخدمة المزارعين وأهالي المنطقة، وتعزيز دور مركز بحوث الصحراء في تنمية المجتمعات الصحراوية، بما يمثل خطوة مهمة في دعم خطط الدولة لتنمية شمال سيناء، حيث يعكس المشروع تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الوطني لتنفيذ المشروعات القومية بكفاءة وسرعة.

وتسهم أعمال تطوير المحطة في تعزيز قدرات مركز بحوث الصحراء على إجراء الأبحاث التطبيقية المناسبة للبيئة الصحراوية، ودعم خطط التنمية الزراعية المستدامة في سيناء.