تكنولوجيا وسيارات

جوجل تستعد لإنشاء مركز بيانات ذكاء اصطناعي عملاق في أستراليا

احمد الشريف

أعلنت شركة جوجل عن خططها لبناء مركز بيانات متقدم مخصص لتقنيات الذكاء الاصطناعي في جزيرة Christmas﻿ النائية الواقعة في المحيط الهندي، على بُعد نحو 350 كيلومتراً جنوب إندونيسيا.

 يُعتبر هذا المشروع من أحدث خطوات الشركة لتعزيز البنية التحتية الرقمية ودعم تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة على مستوى العالم.

أهمية جغرافية واستراتيجية للمركز الجديد

تقع جزيرة Christmas﻿ في موقع جغرافي استراتيجي يُمكنها من مراقبة الأنشطة البحرية والعسكرية، خصوصاً تحركات الغواصات الصينية في المحيط الهندي، ما يجعل المركز الجديد ذا أهمية كبيرة للأمن الإقليمي الأسترالي ودعم الحلفاء. 

يأتي ذلك بعد توقيع جوجل اتفاقية مع وزارة الدفاع الأسترالية لتعزيز التعاون في مجال الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي.

تفاصيل المشروع واحتياجاته

لازالت تفاصيل العديد من جوانب المشروع، مثل حجم المركز وتكلفته واستخداماته الدقيقة، طي السرية، بينما جرت محادثات متقدمة لاستئجار أراضٍ قرب مطار الجزيرة، إضافة إلى اتفاق مع شركة تعدين محلية لتأمين احتياجات الطاقة اللازمة للمشروع. 

يسفر هذا عن إمكانيات تقنية ضخمة لتعزيز قدرة جوجل في الذكاء الاصطناعي مع دعم مجتمعي محلي بتوفير فرص عمل وتحسين البنية التحتية.

تأثير المشروع على القدرات التقنية

من المتوقع أن يسهم هذا المركز في تعزيز القدرات الرقمية لأستراليا، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي، كما يدعم البنية التحتية الدفاعية والتكنولوجية في منطقة المحيط الهندي، في ظل تنافس دولي متصاعد من شركات تقنية كبرى.

يعكس المشروع تركيز جوجل على الجمع بين التقدم التكنولوجي والأمن الإقليمي، مع مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

هذا المشروع يعزز موقع جوجل كواحدة من أبرز اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي، ويدعم توجهها المستقبلي للاستثمار في بنية تحتية متطورة لخدمات الحوسبة السحابية عالمياً، خاصة في المناطق الاستراتيجية.

