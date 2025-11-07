جوجل تطلق تطبيق Gemini﻿ على الآيفون: مساعد ذكي وخبير صور

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق تطبيق Gemini﻿ الخاص بالذكاء الاصطناعي لأجهزة iPhone﻿ عبر متجر App Store﻿ حول العالم، مجانًا بدون أي تكلفة إضافية.

التطبيق الجديد يمكّن المستخدمين من تحويل هواتفهم إلى مساعدين شخصيين مبتكرين قادرين على تقديم المساعدة في مهام متعددة مثل توليد الأفكار، الكتابة، وتحرير الصور والفيديوهات بإبداع عالي.

وظائف التطبيق وإمكانيات الذكاء الاصطناعي

يقدم تطبيق Gemini﻿ للمستخدمين تجربة متقدمة في استخدامها لذكاء اصطناعي حي ومباشر، حيث يمكن التفاعل مع المساعد في الوقت الفعلي للحصول على حلول متنوعة، بما يشمل الكتابة التلقائية، التلخيص، إنشاء الصور والفيديوهات ثلاثية الأبعاد، وإتاحة أدوات إبداعية تساعد المستخدمين في إتمام مهامهم بسرعة واحترافية.

سهولة الاستخدام والتوافر

يمكن تحميل التطبيق بسهولة من متجر التطبيقات على أجهزة الآيفون، ويتطلب فقط تسجيل الدخول بحساب جوجل للاستفادة من مزايا الذكاء الاصطناعي. كما يدعم التطبيق أنظمة iOS 16 والإصدارات الأحدث، ويحتوي على واجهة مستخدم سلسة تتيح للمستخدمين استكشاف التبديل الخاص بـGemini AI﻿ داخل التطبيق بسهولة.

التنافس في سوق تطبيقات الذكاء الاصطناعي

يمثل إصدار تطبيق Gemini﻿ خطوة بارزة في المنافسة مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأخرى مثل ChatGPT وDALL-E 3، مع تقدم جوجل في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي بشكل سلس داخل بيئة الهواتف المحمولة، خصوصا آيفون، من خلال توفير تجربة ذكية ومتكاملة للمستخدمين في مختلف أنحاء العالم.

إطلاق تطبيق Gemini﻿ على الآيفون يعكس سعي جوجل المتواصل لتوسيع رقعة تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتاحة للجمهور، مع التركيز على تقديم تقنيات متطورة تساعد المستخدمين في حياتهم اليومية بطابع مبتكر وسلس.