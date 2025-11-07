قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرنسا تدعو رعاياها إلى مغادرة مالي فوراً بسبب تدهور الأوضاع الأمنية
رسميًا.. موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
عبادة عظيمة.. يسري جبر يوضح حكم الصلاة على النبي بنية طلب شيء معين
فيفا يعلن موعد قرعة ملحق كأس العالم 2026 .. والأوروبي في زيوريخ
انطلاق فعاليات معرض بيتي للاستثمار العقاري المصري بالرياض بحضور رسمي رفيع المستوى| صور
المهن الرياضية تعلن تفاصيل مشروع الكود المهني للتوصيف والتوظيف
مفاجآت جديدة في قضية سرقة آثار متحف الحضارة| خاص
موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2025
حل مشكلة منع طلاب تجارة القاهرة من الامتحانات بعد تدخل رئيس الجامعة
الشباب والرياضة تستقبل أبطال منتخب مصر لكرة السرعة بعد التتويج ببطولة العالم في الهند
تعليق غير متوقع من حمدي الوزير على شائعة وفاته
انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جوجل تطلق شريحة Ironwood: أعلى أداء في معالجات الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

أعلنت شركة جوجل رسميًا عن إطلاق الجيل السابع من معالجاتها المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تحت اسم شريحة Ironwood﻿، والتي تعد أقوى شريحة ذكاء اصطناعي صنعتها الشركة حتى الآن.

تقدم  الشريحة الجديدة أداءً فائق السرعة يزيد بأكثر من أربعة أضعاف على الجيل السابق، مع تحسين كبير في كفاءة استهلاك الطاقة والتكلفة، ما يمكنها من المنافسة بقوة مع شركة Nvidia في مجال الحوسبة السحابية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

أداء فائق وتصميم مخصص للذكاء الاصطناعي

شريحة Ironwood TPU﻿ تمتاز بقدرتها على العمل ضمن مجموعات ضخمة تصل إلى 9,216 شريحة في “سوبر بود” واحد لتعزيز قدرات التدريب والاستنتاج في تطبيقات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق. 

كما أدخلت جوجل تحسينات ملموسة في تصميم الشريحة لتقديم أداء يبلغ 10 أضعاف معايير الجيل السابق TPU v5p، ما يعد طفرة نوعية في معالجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالحوسبة السحابية.

تعاون واسع مع شركاء الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة Anthropic، إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، نيتها استخدام مليون شريحة Ironwood لتعزيز قدرات نظامها “Claude”، مما يعكس ثقة السوق في هذه الشريحة الجديدة وتطلعات جوجل لتسريع وتحسين التطبيقات الذكية المعتمدة على الحوسبة السحابية.

توقيت الإطلاق وتوافر الشريحة

أكدت جوجل أن الشريحة ستكون متاحة في الأسواق وخدمات الحوسبة السحابية “في الأسابيع القليلة المقبلة”، مع توقعات بأن يحدث إصدار Ironwood نقلة كبيرة في توفير القدرات الحوسبية اللازمة للنمو المتسارع للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتنوعة.

هذا التقرير يوضح خطوة جوجل الكبيرة في تطوير البنية التحتية للحوسبة الذكاء الاصطناعي، مع منافسة مباشرة ومحتدمة مع أكبر اللاعبين في القطاع مثل Nvidia. التقرير يأتي في ظل تحولات كبيرة يشهدها سوق الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية، ويعد Ironwood حجر الأساس لهذه المنافسة.

الذكاء الاصطناعي شركة جوجل جوجل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف .. والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

شيماء سعيد

انهيار زوجة إسماعيل الليثي لحظة وصولها للمستشفى

وزارة الصحة والسكان

تحذير عاجل من الصحة لكافة المواطنين .. تفاصيل

زوجة إسماعيل الليثي

جوزي بيموت ادعو له.. زوجة إسماعيل الليثي تستغيث بعد تعرضه لحادث مروع

الفنان اسماعيل الليثي

اسماعيل الليثي يدخل في غيبوبة ونزيف من الأنف والفم.. أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

إسماعيل الليثي

تهتك بجانب من الرئة.. تفاصيل الحالة الصحية لـ إسماعيل الليثي

بالصور

كيف يؤثر الشبت في جسمك عند إضافته إلى السلطة يوميًا؟

فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية
فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية
فوائد مذهلة للشبت عند إضافته للسلطة اليومية

إهانة ملكة جمال المكسيك تُفجّر أزمة في مسابقة عالمية

إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها
إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها
إهانة أحد متسابقات ملكة جمال الكون تسبب في إنسحابها

حسن العدل يستقبل عزاء زوجته في مسجد آل رشدان

عزاء زوجة حسن العدل
عزاء زوجة حسن العدل
عزاء زوجة حسن العدل

أفضل وجبات لمرضى القولون العصبي.. تقلل الانتفاخ

أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي
أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي
أفضل وجبات مناسبة لمرضى القولون العصبي

فيديو

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

إنجى عبدالله

لم يعد ينفع سوى الدعاء.. تدهور الحالة الصحية لـ إنجي عبد الله بعد إصابتها بورم جذع المخ

وفاة والد محمد رمضان

انهيار شقيقة محمد رمضان بعد دفن والده.. والعزاء الأحد بمسجد الشرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد