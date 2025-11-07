جوجل تطلق شريحة Ironwood: أعلى أداء في معالجات الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة جوجل رسميًا عن إطلاق الجيل السابع من معالجاتها المتخصصة في الذكاء الاصطناعي تحت اسم شريحة Ironwood﻿، والتي تعد أقوى شريحة ذكاء اصطناعي صنعتها الشركة حتى الآن.

تقدم الشريحة الجديدة أداءً فائق السرعة يزيد بأكثر من أربعة أضعاف على الجيل السابق، مع تحسين كبير في كفاءة استهلاك الطاقة والتكلفة، ما يمكنها من المنافسة بقوة مع شركة Nvidia في مجال الحوسبة السحابية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

أداء فائق وتصميم مخصص للذكاء الاصطناعي

شريحة Ironwood TPU﻿ تمتاز بقدرتها على العمل ضمن مجموعات ضخمة تصل إلى 9,216 شريحة في “سوبر بود” واحد لتعزيز قدرات التدريب والاستنتاج في تطبيقات الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق.

كما أدخلت جوجل تحسينات ملموسة في تصميم الشريحة لتقديم أداء يبلغ 10 أضعاف معايير الجيل السابق TPU v5p، ما يعد طفرة نوعية في معالجات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالحوسبة السحابية.

تعاون واسع مع شركاء الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة Anthropic، إحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، نيتها استخدام مليون شريحة Ironwood لتعزيز قدرات نظامها “Claude”، مما يعكس ثقة السوق في هذه الشريحة الجديدة وتطلعات جوجل لتسريع وتحسين التطبيقات الذكية المعتمدة على الحوسبة السحابية.

توقيت الإطلاق وتوافر الشريحة

أكدت جوجل أن الشريحة ستكون متاحة في الأسواق وخدمات الحوسبة السحابية “في الأسابيع القليلة المقبلة”، مع توقعات بأن يحدث إصدار Ironwood نقلة كبيرة في توفير القدرات الحوسبية اللازمة للنمو المتسارع للذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المتنوعة.

هذا التقرير يوضح خطوة جوجل الكبيرة في تطوير البنية التحتية للحوسبة الذكاء الاصطناعي، مع منافسة مباشرة ومحتدمة مع أكبر اللاعبين في القطاع مثل Nvidia. التقرير يأتي في ظل تحولات كبيرة يشهدها سوق الذكاء الاصطناعي والتقنيات السحابية، ويعد Ironwood حجر الأساس لهذه المنافسة.