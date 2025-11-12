بسعر معقول.. إليك أفضل هاتف اقتصادي بالأسواق في 2025

إذا كنت تبحث عن هاتف اقتصادي بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في هاتف ZTE الاقتصادي القادم والذي يأتي بتصميم مألوفًا بعض الشيء.

تشير الصور المسربة حديثًا لهاتف Blade V80 Vita إلى أن الشركة قد استوحت تصميمه من طرازات iPhone 17 Pro من Apple .

يستخدم هاتف Blade V80 Vita وحدة كاميرا كاملة العرض بثلاث كاميرات وفلاش LED مثبت في أقصى اليمين، وهو نفس المكان تقريبًا الذي وضعت فيه Apple هذه الكاميرا في هاتف 17 Pro Max ولأن هذه الكاميرات تعد كافية بالفعل لهاتف اقتصادي، فإن شعار Neo الدائري يحتل مكان ماسح LiDAR في أحدث هواتف Pro iPhone.

يأتي الهاتف بتصميم ذي حواف مسطحة، و زر تشغيل ، ومفتاح مُخصص على اليسار، ومنفذ 3.5 ملم، بجوار منفذ USB-C ليعد الهاتف مزيج يجمع بين الأناقة والعملية وهو أمر نادر، حتى في أجهزة أندرويد ذات الأسعار المعقولة.

على عكس الجوانب المستديرة قليلا في أجهزة iPhone لم تُكشف المواصفات بعد، لكن سلسلة Blade لطالما استهدفت فئة الأجهزة ذات الميزانية المحدودة. فقد صُنع هاتف Blade V70 Design بمواصفات متواضعة، لذا من المتوقع أن يحذو V80 Vita حذوه معالج أساسي، وبطارية معقولة، وسعر يُبقي التوقعات في حدودها.

مع ذلك، من المثير للاهتمام معرفة أي ملامح تصميمية ستُستخدم في الهواتف ذات الأسعار المعقولة. من المتوقع أن يصبح شريط الكاميرا العريض في هاتف iPhone 17 Pro أحد أبرز التصاميم المميزة لعام 2025.