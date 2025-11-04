قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ماذا تقول في دعاء بعد صلاة العشاء؟.. دعوة مستجابة لقضاء الحاجة وتفريج الكرب
إجازة المتحف الكبير انتهت.. العطلات الرسمية القادمة في 2025
منتخب مصر يهزم هايتي برباعية في افتتاحية مبارياته بـ مونديال الناشئين
رئيس إريتريا: العلاقات مع مصر إستراتيجية وتهدف إلى التكامل والتعاون الشامل
الصحة: خطة عاجلة لتطوير مستشفى رأس الحكمة وعرضها خلال أسبوع
صفعة "سوشيال" وصلح "في قعدة"| كواليس تصالح مسن السويس.. حكاية شقة في كمبوند وحقيقة تجهيز ابنته
الإسكان الاجتماعي يرسل رسائل لحاجزي «سكن لكل المصريين 7».. ما القصة؟
الرئيس الكولومبي: سأزور غزة يوما ما إذا سنحت لي الفرصة
حقيقة احتجاز هيئة قناة السويس للناقلة DIGNITY
رمضان عبدالمعز: هذا العمل يجعلك أقرب الناس مجلسا من رسول الله يوم القيامة
أول ظهور لـ إمام عاشور في التدريبات الجماعية للأهلي
محمود عصمت: 35 مليار جنيه تكلفة نقل الكهرباء لمشروعات الدلتا الجديدة
تكنولوجيا وسيارات

أبل تطلق تصميما جديدا لمتجر أب ستورز عبر الإنترنت

شركة أبل
شركة أبل
لمياء الياسين

أطلقت شركة آبل نسخةً مُعاد تصميمها من متجر التطبيقات على الويب، تُتيح للمستخدمين مكانًا مركزيًا وبسيطًا لتصفح التطبيقات على جميع أجهزة آبل. وقد رصد موقع 9to5Mac هذا التحديث لأول مرة، وهو يستبدل صفحة الويب الثابتة القديمة بتصميم تفاعلي يُطابق واجهة متجر التطبيقات على أجهزة iPhone وأجهزة آبل الأخرى.

تصميم جديد

فعند زيارة موقع "apps.apple.com"، ستظهر لك الآن واجهة كاملة بدلاً من صفحة معلومات أساسية يتيح لك التصميم الجديد استكشاف تطبيقات iPhone وiPad وMac وApple Watch وApple TV وحتى Vision Pro. لكل فئة أقسامها الخاصة، فبينما لا يمكن للمستخدمين تنزيل التطبيقات مباشرةً من الموقع، تتيح لك Apple فتح أي تطبيق في متجر التطبيقات على جهازك أو مشاركته عبر رابط. يُفترض أن يُسهّل هذا اكتشاف التطبيقات أثناء التصفح على جهاز كمبيوتر أو جهاز آخر، ثم متابعة التجربة بسلاسة على جهاز iPhone أو iPad.



على الجانب الآخر يُحسّن متجر التطبيقات على الويب أيضًا طريقة البحث والاستكشاف للمستخدمين. في السابق، كانت صفحات التطبيقات موجودة، ولكن كان من الصعب العثور عليها بدون روابط مباشرة. الآن، يُمكن للمستخدمين البحث عن التطبيقات، وتصفح قوائم التطبيقات الرائدة، واستكشاف فئات مثل الإنتاجية والترفيه والألعاب وغيرها، كل ذلك من خلال المتصفح.
 

طرح تحديث iOS 26.1
 

قد تُتيح خطوة آبل مزيدًا من الوضوح وسهولة الوصول إلى منظومة تطبيقاتها الضخمة. كما قد تُسهّل اكتشاف التطبيقات لمن يُفضّلون التصفح على شاشة أكبر أو لمن يرغبون في مشاركة التطبيقات بسرعة دون الحاجة لفتح متجر التطبيقات.
في سياق متصل، بدأت Apple بطرح تحديث iOS 26.1 لأجهزة iPhone المؤهلة. يضيف التحديث إعدادًا جديدًا للزجاج السائل، وخيارات لغة إضافية لخاصية الترجمة المباشرة المدعومة بذكاء Apple، وعناصر تحكم جديدة بالإيماءات. كما يتضمن تحسينات على الاستقرار وإصلاحات للعديد من الأخطاء. بدأ طرح التحديث عالميًا، ويصل الآن إلى المستخدمين في الهند.

