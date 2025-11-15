أبل تطلق iOS 19.2 التجريبي الثاني.. تحسينات جديدة مذهلة

​أطلقت شركة أبل الإصدار التجريبي الثاني (Beta 2) من تحديث iOS 19.2 للمطورين، وهو التحديث الفرعي الثاني المرتقب لنظام التشغيل iOS 19 الذي تم إطلاقه في سبتمبر.

يأتي هذا الإصدار (يحمل رقم البناء 23C5071b) بعد أسبوعين من إطلاق البيتا الأولى، ويجلب معه مجموعة من التحسينات الهامة وإصلاحات الأخطاء، مع التركيز بشكل خاص على قدرات الذكاء الاصطناعي.

​تستمر أبل في سياستها لتعزيز "Apple Intelligence"، ويبدو أن هذا التحديث يمهد الطريق لميزات كانت غائبة عن الإطلاق الأولي.

​"Apple Intelligence" يتعلم من تطبيقات الطرف الثالث

​أكبر تغيير ملحوظ في هذا الإصدار هو تحسين "الوعي السياقي" لـ "Apple Intelligence". في الإصدار التجريبي الثاني، أصبح بإمكان الذكاء الاصطناعي الآن سحب المعلومات بشكل أكثر فعالية من تطبيقات الطرف الثالث (بإذن المستخدم) لتقديم ملخصات واقتراحات أكثر دقة.

​على سبيل المثال، إذا تلقيت بريدًا إلكترونيًا في "Gmail" حول حجز طيران، يمكن لـ "Siri" الآن قراءة هذا السياق واقتراح إضافة الحدث إلى التقويم أو التحقق من حالة الرحلة، وهو تكامل كان يقتصر سابقًا على تطبيقات أبل الأساسية.

​واجهة "ProCamera" المخصصة لـ iPhone 17 Pro

​يكشف الإصدار التجريبي الثاني عن ميزات كاميرا جديدة، يبدو أنها حصرية لسلسلة iPhone 17 Pro. تم رصد واجهة "ProCamera" جديدة في الإعدادات تتيح للمصورين المحترفين التحكم اليدوي الكامل في ميزات "التصوير الحاسوبي" (Computational Photography).

​يتيح الوضع الجديد للمستخدمين تعديل مدى قوة معالجة "Deep Fusion" أو "Photonic Engine" المطبقة على الصور، مما يمنحهم مرونة غير مسبوقة بين الصور الطبيعية الخام (RAW) والصور المعالجة بالكامل.

​تحسينات "Dynamic Island" وتطبيقات النظام

​Dynamic Island: يحصل المطورون الآن على واجهات برمجية (APIs) جديدة لـ "الأنشطة المباشرة" (Live Activities) تسمح بعرض رسوم متحركة أكثر سلاسة وتفاعلات أعمق دون الحاجة لفتح التطبيق.

​تطبيق الخرائط (Maps): يضيف التحديث عرضًا ثلاثي الأبعاد محسنًا لعدد من المدن الأوروبية والآسيوية.

​إصلاح الأخطاء: يعالج هذا الإصدار مشكلة استنزاف البطارية التي أبلغ عنها بعض المستخدمين مع البيتا الأولى، بالإضافة إلى إصلاح أخطاء مزامنة بيانات "الصحة" مع "iCloud".

​من المتوقع إطلاق النسخة النهائية المستقرة من iOS 19.2 للجمهور في أوائل ديسمبر، ليكون جاهزًا قبل موسم العطلات.