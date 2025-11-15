آبل تلزم التطبيقات بالإفصاح عن مشاركة البيانات مع الذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة آبل، عن تحديث جديد لإرشادات مراجعة التطبيقات الخاصة بالمطورين، يتضمن بندا واضحا يلزم التطبيقات بالإفصاح والحصول على إذن المستخدم قبل مشاركة بياناته الشخصية مع جهات خارجية تستخدم الذكاء الاصطناعي.



ويأتي هذا التحديث في وقت تستعد فيه آبل لإطلاق نسخة مطورة من مساعدها الرقمي Siri في عام 2026، والتي ستعتمد جزئيا على تقنية Gemini من شركة جوجل، وفقا لتقرير حديث نشرته وكالة "بلومبرج".

ومن المتوقع أن تتيح النسخة الجديدة من Siri تنفيذ أوامر عبر التطبيقات المختلفة باستخدام الأوامر الصوتية.



حماية بيانات المستخدم من تسربها إلى شركات الذكاء الاصطناعي



لا يقتصر التحديث الجديد على تعزيز خصوصية المستخدم، بل يوجه رسالة مباشرة إلى شركات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا ضرورة امتثالها للسياسات الجديدة.

فقبل هذا التعديل، كانت القاعدة المعروفة باسم 5.1.2، تنص على ضرورة الإفصاح والحصول على موافقة المستخدم قبل مشاركة بياناته، وذلك ضمن التزام آبل بقوانين حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية GDPR وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا.

أما الآن، فقد أضيفت عبارة صريحة تنص على: “يجب الإفصاح بوضوح عن الأماكن التي ستشارك فيها البيانات الشخصية مع جهات خارجية، بما في ذلك جهات الذكاء الاصطناعي، والحصول على إذن صريح قبل القيام بذلك”.



تأثيرات محتملة على التطبيقات



قد يؤثر هذا التعديل على التطبيقات التي تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في جمع أو معالجة بيانات المستخدمين، سواء لأغراض تخصيص المحتوى أو تقديم وظائف معينة.

ومن غير الواضح حتى الآن مدى صرامة آبل في تطبيق هذا البند، خاصة أن مصطلح "الذكاء الاصطناعي" يشمل تقنيات متعددة مثل النماذج اللغوية الكبيرة والتعلم الآلي.



تغييرات إضافية في إرشادات آبل



التحديث الجديد هو جزء من مجموعة تعديلات أوسع على إرشادات مراجعة التطبيقات، تشمل دعم برنامج Mini Apps الجديد الذي أعلنت عنه آبل، بالإضافة إلى تغييرات في قواعد التطبيقات المخصصة للمبدعين، وتطبيقات القروض، وغيرها.



كما أضافت آبل تطبيقات تداول العملات الرقمية إلى قائمة التطبيقات التي تقدم خدمات في مجالات عالية التنظيم، مما يعكس اهتمام الشركة بتعزيز الرقابة على التطبيقات التي تتعامل مع بيانات حساسة أو أموال المستخدمين.