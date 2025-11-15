قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طارق موسى يكتب: دولة التلاوة.. حين تعيد مصر تعريف القوة الناعمة بصوت القرآن
وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجرافات توعية بشأن المرحلة الثانية من انتخابات النواب
قيادات هيئة المجتمعات العمرانية تتابع مشروعات الإسكان الأخضر بالعبور الجديدة
فلسطين: سنرسل وفداً رفيع المستوى لإجراء مباحثات مع اليونسكو بشأن المناهج الدراسية
بمشاركة الآلاف.. الليلة الختامية لاحتفالات دير مارجرجس الرزيقات في الأقصر
بلجيكا تتعادل مع كازاخستان 1-1 في تصفيات كأس العالم
جودي أحمد سعد تدعو لـ والدها بعد تعرضه لحادث سير
رئيسة القومي للطفولة: المجلس يُعد شريكا أساسيا في المبادرات الوطنية
عودة الأجواء الحارة .. حالة الطقس الأيام القادمة وتحذيرات من هذه الظاهرة
منع 3 مسئولين بمصلحة الضرائب من السفر والتحفظ على أموالهم بقضية رشوة
خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
فتح صندوق الغموض.. ترامب يرفع السرية عن ملفات اختفاء أميليا إيرهارت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

آبل تلزم التطبيقات بالإفصاح عن مشاركة البيانات مع الذكاء الاصطناعي

متجر آبل
متجر آبل
شيماء عبد المنعم

أعلنت شركة آبل، عن تحديث جديد لإرشادات مراجعة التطبيقات الخاصة بالمطورين، يتضمن بندا واضحا يلزم التطبيقات بالإفصاح والحصول على إذن المستخدم قبل مشاركة بياناته الشخصية مع جهات خارجية تستخدم الذكاء الاصطناعي.


ويأتي هذا التحديث في وقت تستعد فيه آبل لإطلاق نسخة مطورة من مساعدها الرقمي Siri في عام 2026، والتي ستعتمد جزئيا على تقنية Gemini من شركة جوجل، وفقا لتقرير حديث نشرته وكالة "بلومبرج". 

ومن المتوقع أن تتيح النسخة الجديدة من Siri تنفيذ أوامر عبر التطبيقات المختلفة باستخدام الأوامر الصوتية.


حماية بيانات المستخدم من تسربها إلى شركات الذكاء الاصطناعي


لا يقتصر التحديث الجديد على تعزيز خصوصية المستخدم، بل يوجه رسالة مباشرة إلى شركات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا ضرورة امتثالها للسياسات الجديدة.

فقبل هذا التعديل، كانت القاعدة المعروفة باسم 5.1.2، تنص على ضرورة الإفصاح والحصول على موافقة المستخدم قبل مشاركة بياناته، وذلك ضمن التزام آبل بقوانين حماية البيانات مثل اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية GDPR وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا.

أما الآن، فقد أضيفت عبارة صريحة تنص على: “يجب الإفصاح بوضوح عن الأماكن التي ستشارك فيها البيانات الشخصية مع جهات خارجية، بما في ذلك جهات الذكاء الاصطناعي، والحصول على إذن صريح قبل القيام بذلك”.


تأثيرات محتملة على التطبيقات


قد يؤثر هذا التعديل على التطبيقات التي تعتمد على أنظمة الذكاء الاصطناعي في جمع أو معالجة بيانات المستخدمين، سواء لأغراض تخصيص المحتوى أو تقديم وظائف معينة. 

ومن غير الواضح حتى الآن مدى صرامة آبل في تطبيق هذا البند، خاصة أن مصطلح "الذكاء الاصطناعي" يشمل تقنيات متعددة مثل النماذج اللغوية الكبيرة والتعلم الآلي.


تغييرات إضافية في إرشادات آبل


التحديث الجديد هو جزء من مجموعة تعديلات أوسع على إرشادات مراجعة التطبيقات، تشمل دعم برنامج Mini Apps الجديد الذي أعلنت عنه آبل، بالإضافة إلى تغييرات في قواعد التطبيقات المخصصة للمبدعين، وتطبيقات القروض، وغيرها.


كما أضافت آبل تطبيقات تداول العملات الرقمية إلى قائمة التطبيقات التي تقدم خدمات في مجالات عالية التنظيم، مما يعكس اهتمام الشركة بتعزيز الرقابة على التطبيقات التي تتعامل مع بيانات حساسة أو أموال المستخدمين.

آبل مشاركة البيانات الذكاء الاصطناعي حماية البيانات إرشادات آبل قواعد التطبيقات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قضية الطفل ياسين

قرار جديد في قضية الطفل ياسين بدمنهور..ما الذي حدث؟

مصطفى كامل - أحمد سعد

مصطفى كامل يكشف تفاصيل حالة أحمد سعد بعد تعرضه لحادث سير

حادث الفنان أحمد سعد

القصة الكاملة لحادث الفنان أحمد سعد.. صور

أحمد سعد

بعد حادثة العين السخنة .. تفاصيل جديدة بشأن حالة أحمد سعد الصحية

أرشيفية

وضع مسئول سابق و2 من المحامين ورجال أعمال على قوائم المنع والتحفظ

حادث أحمد سعد

مكنش بيجري والاصطدام مروع.. أسرة أحمد سعد تكشف مفاجأة عن حادث طريق السخنة

زيزو

20 مليون جنيه.. أحمد حسن يكشف عقوبة اتحاد الكرة في قضية الزمالك وزيزو

سعر الذهب

تراجع كبير يضرب سعر الذهب اليوم.. وعيار 21 يخسر 200 جنيه

ترشيحاتنا

مجلس النواب

شروط شطب المرشحين من انتخابات النواب وفقا للقانون

حزب الجبهة الوطنية

"الجبهة الوطنية" ينظم مؤتمرا جماهيريا لدعم مرشحيه بانتخابات النواب .. غدا

لحوم - أرشيفية

بعد واقعة اللحوم الفاسدة بشبرا الخيمة.. عقوبة المتورطين في القانون

بالصور

مشروب خارق يدعم نمو طفلك.. فوائد عصير الجوافة مع التمر في تقوية الأعصاب

فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال
فوائد عصير الجوافة للأطفال

مضاعفات قوية للملح على القلب.. احذر من الإفراط فيه

أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب
أخطر مضاعفات الملح على القلب

بعد قرن ‏من الزمن.. بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية تعود بقوة خارقة

بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية
بنتلي ‏Supersports‏ الأسطورية

تُضعف القلب.. 9 أطعمة ممنوعة قبل النوم

أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم
أطعمة تُضعف القلب ويُمنع تناولها قبل النوم

فيديو

انزلاق سيارة شيري

شاهد.. انزلاق سيارة شيري خلال اختبار الدرج السماوي في الصين.. والشركة تعتذر رسميا

المتهم

طلب أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة بأسيوط

شقيق مهندس الإسكندرية

الحقد كلمة السر.. شقيق مهندس الإسكندرية يكشف تفاصيل الحادث| فيديوجراف

بلاغ تزوير ضد بيراميدز

بلاغ عاجل النائب العام يتهم إدارة بيراميدز بتزوير عقود الناشئين| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

المزيد