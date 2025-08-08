ترامب: نقترب بشدة من وقف الحرب في أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا يقترب بشدة.

وقال الرئيس الأمريكي، إن تبادل بعض الأراضي بين روسيا وأوكرانيا سيكون مفيدا لكليهما، ونتطلع إلى التبادل واستعادة بعض الأراضي وفق الاتفاق مع روسيا.

وأوضح ترامب، أن الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي بحاجة للحصول على كل ما يحتاجه؛ لأنه مستعد للتوقيع على اتفاق.

ورفض ترامب استخدام مصطلح "الفرصة الأخيرة" عن الحرب الأوكرانية واللقاء المحتمل مع بوتين، مؤكدا أنه سيجتمع قريبا مع الرئيس الروسي وسيعلن لاحقا عن المكان.

وفي سياق آخر، أعلن الرئيس ترامب، اليوم أن أرمينيا وأذربيجان تتعهدان بموجب اتفاق السلام بالتوقف عن القتال إلى الأبد.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن وزير الخارجية مايك روبيو والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وفريق الخارجية الأمريكية ساهموا دبلوماسيا في إنجاح قمة السلام بين أرمينيا وأذربيجان.

وأعلن ترانب رفع القيود المفروضة على التعاون الدفاعي بين واشنطن وأذربيجان، موضحا أن شركات أمريكية ستستثمر في أذربيجان وأرمينيا بمبالغ كبيرة.