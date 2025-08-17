قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر وفلسطين تتفقان على خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة خلال لقاء في العلمين
أرسنال يتقدم بهدف على مانشستر يونايتد في الشوط الأول
مظاهرات إسرائيلية واسعة تطالب بإعادة المحتجزين وتنتقد نتنياهو
حتى نبرة الصوت.. خالد الجندي: القرآن تحدث عن أدق تفاصيل الحياة اليومية
الداخلية تكشف حقيقة وفاة أحد الأشخاص بقسم شرطة بالقليوبية
ديانج يفاجئ الأهلي بقرار عاجل يربك حسابات ريبيرو
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من ارتفاع درجات الحراراة وتتوقع سقوط أمطار
جاستن توماس: بوتين الرابح الأكبر من قمة ألاسكا.. وأوكرانيا الخاسر
الكارت الموحد بديل بطاقات التموين.. كيفية استخراجه ومميزاته
غزة في مرمى الإبادة| اتهامات لواشنطن بتوفير الغطاء للاحتلال.. وخبير يعلق
رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن فلسطين: إسرائيل مشروع استعماري يهدد الأمن القومي العربي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مظاهرات إسرائيلية واسعة تطالب بإعادة المحتجزين وتنتقد نتنياهو

علي مكي

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة، إن تل أبيب وعدة مدن إسرائيلية شهدت اليوم مظاهرات واسعة استجابةً لدعوات احتجاجية وُصفت بـ«المليونية»، للمطالبة بعودة المحتجزين وانتقاد سياسة الحكومة تجاه الملف.

وأوضحت ابو شمسية، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"،  أن عدداً من وزراء المعارضة الإسرائيلية شاركوا في التظاهرات، وأكدوا أن حكومة بنيامين نتنياهو، التي تُعد الأكثر يمينية وتطرفاً، تتقاعس في التعامل مع ملف المحتجزين، وتركّز فقط على إطالة أمد الحرب.

وأضافت أبو شمسية أن عائلات المحتجزين توقعت أن يصل عدد المشاركين بنهاية اليوم إلى نحو مليون متظاهر، مشيرةً إلى تنظيم احتجاجات متزامنة في نحو 200 نقطة، أبرزها تل أبيب والقدس وبئر السبع وحيفا.

ومنذ ساعات الصباح أغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة محاور رئيسية، بينها شارع رقم (1) الواصل بين القدس وتل أبيب، وشارع رقم (6) الذي يربط شمال البلاد بجنوبها، إضافة إلى شارع أيالون الذي أغلقه المحتجون بإشعال الإطارات تارة، والاعتصام فوقه تارة أخرى.

وأعلنت الشرطة أنها اعتقلت أكثر من 65 شخصاً بتهم تتعلق بعرقلة السير وأعمال عنف.

وأكدت المراسلة أن عائلات المحتجزين أطلقت على هذا اليوم اسم «يوم التشويش الوطني»، بهدف تحويله إلى حركة احتجاجية دائمة، مشيرةً إلى أن الأجواء تتجه نحو مزيد من التصعيد في الساعات المسائية.

وأشارت إلى أن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج أعلن تضامنه مع عائلات المحتجزين، لكنه لم يقدّم رؤية واضحة لكيفية إعادتهم، سواء عبر صفقة تبادل أو بقرار سياسي.

 في المقابل، هاجم رئيس الوزراء نتنياهو هذه المظاهرات معتبراً أنها تمنح حركة حماس دعماً معنوياً وتعيد للأذهان مشاهد السابع من أكتوبر، وهو ما أثار غضب عائلات المحتجزين وزاد من حدة المواجهة السياسية والشعبية مع الحكومة.

القدس تل أبيب إسرائيل

