احتجاجات واسعة في تل أبيب وحيفا ضد الحرب على غزة.. صور

شهدت عدة مدن إسرائيلية، موجة احتجاجات واسعة، مساء اليوم السبت، طالبت بإنهاء الحرب في قطاع غزة، والإفراج الفوري عن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

ففي تل أبيب، انطلقت التظاهرة المركزية من ساحة الأسرى؛ تزامنًا مع وقفة احتجاجية أمام بوابة بيجين، قرب مقر الحكومة.

وشارك في التظاهرة ذوو عدد من الأسرى، بينهم إيتزيك هورن، والد الأسير إيتان هورن، وبوشفا جوشي، شقيقة الأسير يبين جوشي.

كما نظم محتجون وقفة صامتة في شارع روتشيلد، رفعوا خلالها صور وأسماء أطفال غزة الذين قضوا جراء الحرب، في لفتة رمزية لضحايا الصراع.

وقالت دانا سيلفرمان سيتون، قريبة لضحايا أعيدت جثامينهم بعد أن كانوا أسرى: "هذا الألم ليس شخصيًا، بل هو ألم شعب بأكمله فقد الثقة بقيادته، لن نصمت حتى يعود جميع الأسرى، وتعود إسرائيل دولة تحمي مواطنيها لا تهملهم".

وانتقدت “سيتون” حكومة بنيامين نتنياهو، قائلة: إن المسؤولين "يحمون أنفسهم على حساب حياة المواطنين، ويحولون الشباب إلى وقود للحرب بينما يتحدث البرلمان عن (النصر) و(المرونة) وكأنها لعبة".

أما إيتزيك هورن، فهاجم قرار الحكومة بشأن استمرار العمليات في غزة رغم التحذيرات من خطر يهدد حياة الأسرى: "كيف يمكن للكابينت أن يقرر احتلال غزة، خلافًا لتوصية رئيس الأركان؟ هذا حكم بالإعدام على الأسرى الأحياء".

ودعا ساشا تروفينوف، وهو أسير سابق أفرج عنه، إلى تنظيم إضراب عام يوم الأحد، قائلا: "لقد عشت الرعب في غزة. لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي. علينا التحرك لإنقاذ من تبقى".

وفي حيفا، احتشد الآلاف في ساحة هوريب، حيث تحدث الكاتب يشاي سريد، ومدير منظمة "صوت الحاخامات لحقوق الإنسان" آفي دابوش. وأكدا أن الحرب لم تعد تهدف لحماية إسرائيل، بل أصبحت وسيلة لتحقيق مصالح شخصية لبنيامين نتنياهو.

وأضافوا أن الأسرى "يعانون من الجوع والتعذيب"، مشددين على أن "الأولوية القصوى الآن هي إعادتهم إلى الوطن".

وامتدت التظاهرات إلى مفارق الطرق الرئيسية في شمال البلاد، منها: كرخور، زخرون يعقوب، نهاليل، عين النسيب، الغوما، رأس بنا، كرميئيل، كيبري، ونهاريا.

وفي القدس، أعلن المنظمون عن مسيرة من ساحة صهيون باتجاه ساحة باريس، حيث من المقرر أن تلقى كلمات من شخصيات عامة مثل داني ألغرت ويوآف أنجل.

أما في بئر السبع، فقد بدأت المسيرة من مركز المعلمين باتجاه مسرح الفنون، بينما نظمت وقفة احتجاجية في مفرق الأقواس بمنطقة شعر النقب.

وفي كرمي جات، ستعقد تظاهرة في "كوميونية نير عوز" يشارك فيها ذوو الأسرى، سواء ممن لا يزالون في الأسر أو الذين أفرج عنهم مؤخرا.

,تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد المطالب الشعبية بإنهاء الحرب وإيجاد حل سياسي ينهي معاناة المدنيين في غزة، في وقت يتزايد فيه الضغط على الحكومة الإسرائيلية من الداخل بسبب استمرار الأسرى في قبضة حماس.