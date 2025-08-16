قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انفجار قوي يهز حي المزة بدمشق قرب فندق "جولدن" دون إصابات
أوشايا أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري
مظاهرات وإضرابات شاملة في إسرائيل غدًا للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب
لمسها بطريقة غير لائقة.. فتاة تحكي قصة صادمة في أتوبيس بوسط البلد | خاص
حزن شديد.. وصول أسرة مدير التصوير تيمور تيمور لمستشفى رأس الحكمة
ابتكار أول لسان اصطناعي يحاكي التذوق البشري والحديث.. ما القصة؟
أول تعليق من يحيى عطية الله بعد العودة إلى سوتشي الروسي
تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا
من السباحة للغرق.. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي
قبل تطبيق القانون.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
جدول ترتيب الدوري الممتاز| المصري يتصدر المسابقة بعد الجولة الثانية.. والأهلي والزمالك يطاردانه
أخبار العالم

احتجاجات واسعة في تل أبيب وحيفا ضد الحرب على غزة.. صور

القسم الخارجي

شهدت عدة مدن إسرائيلية، موجة احتجاجات واسعة، مساء اليوم السبت، طالبت بإنهاء الحرب في قطاع غزة، والإفراج الفوري عن الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.

ففي تل أبيب، انطلقت التظاهرة المركزية من ساحة الأسرى؛ تزامنًا مع وقفة احتجاجية أمام بوابة بيجين، قرب مقر الحكومة.

وشارك في التظاهرة ذوو عدد من الأسرى، بينهم إيتزيك هورن، والد الأسير إيتان هورن، وبوشفا جوشي، شقيقة الأسير يبين جوشي.

كما نظم محتجون وقفة صامتة في شارع روتشيلد، رفعوا خلالها صور وأسماء أطفال غزة الذين قضوا جراء الحرب، في لفتة رمزية لضحايا الصراع.

وقالت دانا سيلفرمان سيتون، قريبة لضحايا أعيدت جثامينهم بعد أن كانوا أسرى: "هذا الألم ليس شخصيًا، بل هو ألم شعب بأكمله فقد الثقة بقيادته، لن نصمت حتى يعود جميع الأسرى، وتعود إسرائيل دولة تحمي مواطنيها لا تهملهم".

وانتقدت “سيتون” حكومة بنيامين نتنياهو، قائلة: إن المسؤولين "يحمون أنفسهم على حساب حياة المواطنين، ويحولون الشباب إلى وقود للحرب بينما يتحدث البرلمان عن (النصر) و(المرونة) وكأنها لعبة".

أما إيتزيك هورن، فهاجم قرار الحكومة بشأن استمرار العمليات في غزة رغم التحذيرات من خطر يهدد حياة الأسرى: "كيف يمكن للكابينت أن يقرر احتلال غزة، خلافًا لتوصية رئيس الأركان؟ هذا حكم بالإعدام على الأسرى الأحياء".

ودعا ساشا تروفينوف، وهو أسير سابق أفرج عنه، إلى تنظيم إضراب عام يوم الأحد، قائلا: "لقد عشت الرعب في غزة. لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي. علينا التحرك لإنقاذ من تبقى".

وفي حيفا، احتشد الآلاف في ساحة هوريب، حيث تحدث الكاتب يشاي سريد، ومدير منظمة "صوت الحاخامات لحقوق الإنسان" آفي دابوش. وأكدا أن الحرب لم تعد تهدف لحماية إسرائيل، بل أصبحت وسيلة لتحقيق مصالح شخصية لبنيامين نتنياهو.

وأضافوا أن الأسرى "يعانون من الجوع والتعذيب"، مشددين على أن "الأولوية القصوى الآن هي إعادتهم إلى الوطن".

وامتدت التظاهرات إلى مفارق الطرق الرئيسية في شمال البلاد، منها: كرخور، زخرون يعقوب، نهاليل، عين النسيب، الغوما، رأس بنا، كرميئيل، كيبري، ونهاريا.

وفي القدس، أعلن المنظمون عن مسيرة من ساحة صهيون باتجاه ساحة باريس، حيث من المقرر أن تلقى كلمات من شخصيات عامة مثل داني ألغرت ويوآف أنجل.

أما في بئر السبع، فقد بدأت المسيرة من مركز المعلمين باتجاه مسرح الفنون، بينما نظمت وقفة احتجاجية في مفرق الأقواس بمنطقة شعر النقب.

وفي كرمي جات، ستعقد تظاهرة في "كوميونية نير عوز" يشارك فيها ذوو الأسرى، سواء ممن لا يزالون في الأسر أو الذين أفرج عنهم مؤخرا.

,تأتي هذه الاحتجاجات في ظل تصاعد المطالب الشعبية بإنهاء الحرب وإيجاد حل سياسي ينهي معاناة المدنيين في غزة، في وقت يتزايد فيه الضغط على الحكومة الإسرائيلية من الداخل بسبب استمرار الأسرى في قبضة حماس.

احتجاجات واسعة حركة حماس الأسرى الإسرائيليين مظاهرات في تل أبيب إنهاء الحرب في قطاع غزة قطاع غزة حكومة بنيامين نتنياهو

أول سيارة مانيوال خارقة بقوة 2031 حصان

غزل المحلة ضد سموحة .. انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بالجولة الثانية ‏من دوري ‏Nile

ماذا يحدث لجسمك عند شرب عصير البطيخ بانتظام؟ .. فوائد مذهلة ستفاجئك

هتخلصك من الكرش والسكر والكوليسترول .. تأثيرات مذهلة لتناول هذه الفاكهة يوميا

