انفجار قوي يهز حي المزة بدمشق قرب فندق "جولدن" دون إصابات
أوشايا أفضل لاعب في مباراة الزمالك والمقاولون بالدوري
مظاهرات وإضرابات شاملة في إسرائيل غدًا للمطالبة بالإفراج عن الأسرى وإنهاء الحرب
لمسها بطريقة غير لائقة.. فتاة تحكي قصة صادمة في أتوبيس بوسط البلد | خاص
حزن شديد.. وصول أسرة مدير التصوير تيمور تيمور لمستشفى رأس الحكمة
ابتكار أول لسان اصطناعي يحاكي التذوق البشري والحديث.. ما القصة؟
أول تعليق من يحيى عطية الله بعد العودة إلى سوتشي الروسي
تحذير من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تعلن مفاجأة غدًا
من السباحة للغرق.. تفاصيل وفاة مدير التصوير تيمور تيمور بالساحل الشمالي
قبل تطبيق القانون.. الاختصاصات والمستفيدون من صندوق إعانات الطوارئ
جدول ترتيب الدوري الممتاز| المصري يتصدر المسابقة بعد الجولة الثانية.. والأهلي والزمالك يطاردانه
تقارير إعلامية: احتجاجات واسعة في تل أبيب ضد استمرار الحرب على غزة

تل ابيب
تل ابيب
عبد الخالق صلاح

قالت مراسلة القاهرة الإخبارية من القدس المحتلة دانا أبو شمسيه إن مدينة تل أبيب تشهد منذ ساعات الصباح تظاهرات حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من الإسرائيليين احتجاجًا على استمرار الحرب في قطاع غزة. 

وأوضحت أن المتظاهرين طالبوا بضرورة التوصل إلى صفقة لإعادة المحتجزين، دون تمييز بين فئة وأخرى، كما اتهمت عائلات المحتجزين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأنه يماطل ويطيل أمد الحرب لتحقيق مصالحه السياسية والشخصية، في حين أكد رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك أن استمرار العملية العسكرية أو شن عملية احتلالية جديدة قد يوقع الجيش في مستنقع خطير ويضاعف الخسائر البشرية.

وأضافت أن هذه التظاهرات امتدت لتغلق شوارع رئيسية في تل أبيب وحيفا وصولًا إلى محيط ما يسمى بمجمع رئاسة الأركان "الكرياه"، حيث رفع المتظاهرون شعارات ترفض شن عملية برية لاحتلال غزة، مشيرة إلى أن هناك توافقًا متزايدًا بين عائلات المحتجزين وبعض قادة الأجهزة الأمنية الذين يرون أن الذهاب إلى صفقة أفضل من الانزلاق إلى عملية عسكرية واسعة. 

وأوضحت أن الاحتجاجات جاءت عشية اجتماع أمني موسع لقيادة الجيش مع القيادات الجنوبية لوضع الخطوط العريضة لخطة احتلال غزة بعد مصادقة رئيس الأركان، تماشيًا مع تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي التي تحدث فيها عن خطة "تسحق حماس" وتعيد المحتجزين، وفق تعبيره.

وأكدت دانا أبو شمسيه أن عائلات المحتجزين دعت إلى تصعيد التحركات خلال الأيام المقبلة عبر تنظيم أكثر من ألفي تظاهرة في مواقع مختلفة داخل إسرائيل، مع توقع انضمام ثماني جامعات أعلنت السماح لطلابها وموظفيها بالمشاركة في الإضراب.

 ولفتت إلى أن هذا الحراك الشعبي يهدف إلى الضغط على الحكومة للتراجع عن خطط احتلال غزة، نظرًا لما يشكله ذلك من خطر على حياة المحتجزين الفلسطينيين، فيما تحاول حكومة نتنياهو تبرير خطواتها بالقول إنها تسعى للإفراج عنهم جميعًا، بينما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن المرحلة الثانية من خطة الاحتلال تقوم على تهجير الفلسطينيين من وسط القطاع إلى الجنوب تمهيدًا لنسف ما تبقى من المباني السكنية هناك.

قطاع غزة مراسلة القاهرة الإخبارية مدينة تل أبيب

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة من التعليم لمكافحة الدروس الخصوصية في العام الدراسي الجديد

دينا علاء

وفاة دينا علاء لاعبة الجودو بنادي سموحة

موحد بدء الدراسة

حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة في المدارس والجامعات الخاصة

ايمان عبد اللطيف

موجة حارة جديدة؟!.. بيان هام من الأرصاد عن حالة الطقس

أرشيفية

إحالة مدير أملاك الدولة بالقاهرة ومسئولين كبار ورجال أعمال للجنايات.. اعرف السبب

إجازة المولد النبوي الشريف

موعد المولد النبوي الشريف 2025 .. إجازة 3 أيام متتالية لهؤلاء الأشخاص

تيمور تيمور

مات غريق.. سبب وفاة مدير التصوير والممثل تيمور تيمور

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه لكل مواطن في المولد النبوي.. شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة

