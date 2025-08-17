قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خريطة مرورية لـ شوارع القاهرة والجيزة وتجنب الكثافات والازدحام
وزير الصحة يعلن انخفاض معدلات الزيادة السكانية
الاستثمار: بدء تشغيل 4 مناطق حرة جديدة بالعاشر وأكتوبر والعلمين وبرج العرب نهاية 2026
رقم تاريخي.. وزير الزراعة يعلن تجاوز تمويل مشروع البتلو 10 مليارات جنيه لصالح أكثر من 45 ألف مستفيد
الأرصاد تزف بشرى جديدة للمواطنين حول حالة الطقس ودرجات الحرارة.. تفاصيل
الشرطة تغلق 4 طرق رئيسية بسبب إضراب واسع في إسرائيل
قمة بلا اختراقات.. ولكنها تركت أثرًا| مشاهد رمزية وتفاصيل مثيرة من لقاء ألاسكا
ثنائي الزمالك على رأس اختيارات حسام حسن لمعسكر منتخب مصر المقبل
ميرتس ينتقد قمة ألاسكا: بروتوكول مبالغ فيه رفع من شأن بوتين
حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور
بعد محادثات رومانسية مع الأطفال.. تحقيق أمريكي في ممارسات ميتا المثيرة للجدل
الأنبا عمانوئيل يشهد تصفيات مسابقة الكتاب المقدس بدار المطرانية بالأقصر
أخبار العالم

متظاهرون يغلقون طريق القدس–تل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين من غزة

مظاهرات في اسرائيل
مظاهرات في اسرائيل
القسم الخارجي

تشهد إسرائيل صباح اليوم الأحد احتجاجات واسعة النطاق، حيث أغلق متظاهرون طريق القدس – تل أبيب في كلا الاتجاهين، للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة

 وذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان) أن مئات المحتجين توافدوا إلى الطريق الحيوي الرابط بين المدينتين، ما أدى إلى شلل مروري تام، وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة التي حاولت تفريق المتظاهرين وإعادة فتح الطريق.

وبحسب ما نقلته الهيئة، رفع المتظاهرون لافتات تطالب حكومة بنيامين نتنياهو بالتحرك العاجل لإبرام اتفاق يفضي إلى إعادة المحتجزين، في ظل ما يصفونه بـ"مماطلة سياسية" تزيد من معاناة الأسر والعائلات. 

وأكد منظمو الاحتجاج أن استمرار احتجاز الأسرى لدى حماس منذ اندلاع الحرب الأخيرة على غزة يمثل "وصمة عار" على الحكومة الإسرائيلية، مطالبين بإعطاء الأولوية القصوى لقضية المحتجزين قبل أي ملفات سياسية أو عسكرية أخرى.

وقالت مصادر محلية إسرائيلية إن الاحتجاجات تخللتها هتافات غاضبة ضد رئيس الوزراء نتنياهو وأعضاء حكومته، حيث حمّلوهم مسؤولية فشل المفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق تبادل.

 وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن المتظاهرين يعتزمون تصعيد خطواتهم خلال الأيام المقبلة، عبر إغلاق محاور رئيسية أخرى وشل الحركة في مناطق مركزية، بهدف ممارسة ضغط متزايد على صناع القرار.

ويأتي هذا التحرك الشعبي بالتزامن مع تقارير إسرائيلية عن تصاعد الخلافات داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت) حول شروط التوصل إلى صفقة تبادل.

 ففي حين يطالب بعض الوزراء بمرونة أكبر لتمكين عودة المحتجزين، يتمسك نتنياهو ومؤيدوه بشروط مشددة تتعلق بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين وتثبيت وقف إطلاق النار.

من جانبها، حذّرت عائلات المحتجزين في تصريحات لوسائل إعلام عبرية، بينها قناة 12 الإسرائيلية، من أن "الوقت ينفد"، مشيرين إلى أن مصير ذويهم يزداد خطورة مع استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة والتدهور الإنساني هناك. 

وطالبت العائلات المجتمع الدولي بممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل وحماس لدفع الطرفين نحو تسوية عاجلة.

وتعكس هذه التطورات تصاعد حالة الاحتقان في الشارع الإسرائيلي، حيث يرى مراقبون أن قضية المحتجزين باتت ورقة ضغط رئيسية على الحكومة، وقد تدفع إلى أزمة سياسية أعمق إذا ما استمرت حالة الجمود الراهنة في المفاوضات.

 وفي ظل تزايد الاحتجاجات، تبدو الحكومة الإسرائيلية أمام اختبار صعب بين حساباتها الأمنية والعسكرية، والضغط الشعبي المتنامي لإنهاء معاناة الأسرى وعائلاتهم.

اسرائيل مظاهرات نتنياهو القدس الرهائن تل أبيب

