سرقة المحتوى الإلكتروني جريمة.. والقانون المصري يعاقب بالحبس والغرامة| تفاصيل

أكد الدكتور حسام لطفي، أستاذ القانون وخبير الملكية الفكرية، أن مصر تمتلك قانونًا خاصًا بمكافحة جرائم حقوق الملكية الفكرية، مشيرًا إلى أن التشريع يتضمن عقوبات صريحة تصل إلى الحبس والغرامة.

وأوضح لطفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الأزمة الحقيقية تكمن في ضعف تطبيق القانون، خاصة في ما يتعلق بجرائم النشر وسرقة المحتوى الرقمي عبر الإنترنت.

وأشار أستاذ الملكية الفكرية، إلى أن المحتوى الصادم والمثير بات وسيلة منتشرة لجذب الانتباه وتحقيق مشاهدات مرتفعة على منصات التواصل الاجتماعي، لافتًا إلى أن العديد من هذه المنصات أصبحت تنشر معلومات مضللة أو غير دقيقة، تسيء إلى شخصيات عامة ومشهورة، بهدف الانتشار والربح.

المنصات الإلكترونية

وأوضح أن الولايات المتحدة الأمريكية تهيمن على نحو 80% من المنصات الإلكترونية على مستوى العالم، وهو ما يعكس حجم السيطرة الأمريكية على سوق التكنولوجيا والإعلام الرقمي، وتأثيرها الواسع على توجهات المحتوى عالميًا.

ولفت لطفي إلى أن الذكاء الاصطناعي فتح آفاقًا جديدة أمام الشباب لصناعة المحتوى وتحقيق أرباح عبر الإنترنت، لكنه شدد على أهمية وضع ضوابط وتشريعات جديدة لمواكبة هذا التطور، بما يضمن الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا ويخدم المصلحة العامة دون الإضرار بحقوق الملكية أو القيم المجتمعية.