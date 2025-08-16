وزير السياحة والآثار عن فيديو المتحف المصري الكبير: لست ضد الشاب.. لكن يجب احترام الملكية الفكرية

كشف شريف فتحي وزير السياحة والآثار، تفاصيل عن واقعة الشاب عبد الرحمن خالد صاحب فيديو الترويج لـ المتحف المصري الكبير.

وقال شريف فتحي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "ما فعلته الوزارة تجاه فيديو المتحف المصري الكبير؛ صحيح مليون في المِيَّه".

وأكد شريف فتحي: "لست ضد الشاب عبد الرحمن خالد، لكن يجب احترام حقوق الملكية الفكرية".

وواصل وزير السياحة والآثار: "جبهة معلش، لا تفيد في فيديو المتحف، وأنا لست ضد هذا الشاب، ولكن لا بد أن يُبدع من خلال الجهات الرسمية".

وشدد شريف فتحي، على أنه: "أخلاقيا، لا يصح ما فعله الشاب عبد الرحمن خالد، فهو تعدى على حرية الأشخاص والملكية الفكرية"، مضيفا: "يجب استخدام الذكاء الاصطناعي بقواعد وضوابط معينة".