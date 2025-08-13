أعظم متحف بالعالم.. زاهي حواس: 400 قطعة أثرية تعرض لأول مرة بالمتحف المصري الكبير

علق عالم الأثار المصري زاهي حواس، على استعدادات الدولة المصرية لافتتاح المتحف المصري الكبير مطلع نوفمبر المقبل .



وقال زاهي حواس في مداخلة هاتفية على قناة " المحور "، :" العالم بأكمله ينتظر افتتاح المتحف المصري الكبير ".



وتابع زاهي حواس :" المتحف المصري الكبير هو أكبر وأعظم متحف في العالم ولا يوجد متحف في العالم يماثل المتحف المصري الكبير ".



وأكمل زاهي حواس :" المتحف المصري الكبير يحتوي على كنوز الفرعون الذهبي توت عنخ أمون ولأول مرة يتم عرضها كامله ".

ولفت زاهي حواس :" المتحف المصري الكبير سيعرض فيه 400 قطعة أثرية تعرض لأول مرة وسيتم عرض القطع الأثرية بطريقة مبتكرة، مضيفا:" افتتاح المتحف المصري الكبير سيشهد احتفالات على عدة أيام ".