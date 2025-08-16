بلاش نعدمه| تعليق مفيدة شيحة على صاحب أزمة الفيديو الترويجي لافتتاح المتحف الكبير

علقت الإعلامية مفيدة شيحة على أزمة الشاب عبدالرحمن خالد، صاحب الفيديو الترويجي لافتتاح المتحف المصري الكبير المصمم بالذكاء الاصطناعي.

وقالت الإعلامية مفيدة شيحة، مقدمة برنامج "الستات"، المذاع عبر قناة النهار ، مساء اليوم السبت، إن: "أرفع له القبعة وبقي اسمه معروفًا في كل مصر، وعلى وزارة السياحة أن تأخذ بالها منه".

وأضافت مفيدة شيحة : "الشاب عبدالرحمن خالد أخطأ وتعلم درسًا، وارتعب، ومش لازم نعدمه، وأقول لكل الناس الذين لديهم صفحات على فيسبوك أو يستخدمون الذكاء الاصطناعي أن يأخذوا بالهم من حقوق الملكية الفكرية، ولابد من الحصول على إذن أصحاب الشأن قبل التعرض للمسألة القانونية".