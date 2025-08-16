محافظ الغربية يعتمد نتيجة الدور الثاني للإعدادية العامة والمهنية والمكفوفين

اعتمد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ظهر اليوم نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة والإعدادية المهنية والمكفوفين للعام الدراسي 2024 / 2025، وذلك بحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

بلغت نسبة النجاح في الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة 89.04%، فيما وصلت نسبة النجاح لإجمالي الدورين الأول والثاني إلى 97.52%، بينما سجلت الشهادة الإعدادية المهنية نسبة نجاح بالدور الثاني بلغت 80.58% ونسبة نجاح للدورين 95.66%، في حين حققت الشهادة الإعدادية للمكفوفين نسبة نجاح كاملة بلغت 100%.

جهود محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية خلال اعتماده للنتيجة أن ما تحقق من نسب نجاح مرتفعة يعكس الجهد الكبير المبذول من قطاع التعليم بالمحافظة، مشيراً إلى أن التعليم يأتي في مقدمة أولويات الدولة باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وصناعة المستقبل، وأن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية متطورة تتيح للطلاب فرصاً أكبر للتميز والتفوق.

وأضاف اللواء أشرف الجندي أن إعلان النتائج بهذا المستوى من الدقة والشفافية وفي توقيت مناسب يعد ثمرة جهد مشترك بين جميع القائمين على الامتحانات، موجهاً الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية وجميع أعضاء لجان الامتحانات والإدارات التعليمية والمعلمين والإداريين، على ما بذلوه من التزام وانضباط كان له بالغ الأثر في خروج النتائج بهذه الصورة المشرفة.

دعم طلاب وطالبات

واختتم المحافظ تصريحاته بتهنئة الطلاب الناجحين وأولياء أمورهم، مؤكداً أن المحافظة مستمرة في تقديم الدعم الكامل للعملية التعليمية، ومشدداً على أن السنوات المقبلة ستشهد خطوات جادة لتعزيز جودة التعليم ورفع كفاءة المدارس بما يتماشى مع توجهات الدولة في بناء جيل واعٍ ومؤهل وقادر على المنافسة.