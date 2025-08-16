قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الرياضة ينعى دينا علاء لاعبة فريق سموحة للجودو
الأهلي يتقدم بشكوى لاتحاد الكرة اعتراضًا على طرد محمد هاني
قانون الإيجار القديم حسم الأمر.. ماذا يحدث إذا رفض المستأجر إخلاء شقته؟
قالك إنتِ طالق بس شفهي..هل الطلاق صحيح؟
خطة النواب: إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج عوضت خسائر قناة السويس
أول تعليق من مهاجم بورنموث بعد الإساءة العنصرية في أنفيلد
رئيس الوزراء يعلن إجراءات عاجلة بشأن الإيجار القديم خلال اجتماع المحافظين
أضرار النوم مع التكييف.. 5 مشاكل صحية كيف تنجو من متاعبها؟
سعر الذهب مساء اليوم السبت 16-8-2025
أمل الحناوي: مصر تقود خطة عربية إسلامية لإعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار
الدفع بـ 6 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على حريق بولاق أبو العلا.. شاهد
الصحة تكشف عن حقيقة القبض علي شبكة تجارة الأعضاء بحوزتها 75 طفلا.. ماذا قالت؟
كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

إسلام خالد

قررت النيابة المختصة، اليوم، التحفظ على السيارة المتسببة في حادث التصادم المروع أعلى كوبري أكتوبر، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر محاولة قائد السيارة الفارهة من نوع "رانج روفر" الفرار من موقع الحادث بعد تسببه في إصابة 4 أشخاص وتلف 3 سيارات.

مصابون في حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر:

وجاء قرار النيابة بالتحفظ على السيارة لعرضها على الفحص الفني والاستعلام عنها من خلال إدارة المرور، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وتحديد ملابسات الواقعة والمسؤوليات الجنائية.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد تداولوا مقطع فيديو يوثق لحظة القبض على قائد السيارة بعد أن اصطدم بعدد من السيارات أعلى الكوبري، ما أدى إلى تعطل حركة المرور وإثارة حالة من الذعر بين المواطنين، قبل أن تتمكن قوات الأمن من توقيفه.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: 

