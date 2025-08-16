كارثة أعلى كوبري أكتوبر.. سائق متهور يصدم 3 سيارات ويصيب 4 ويحاول الهرب بسيارته الفارهة

قررت النيابة المختصة، اليوم، التحفظ على السيارة المتسببة في حادث التصادم المروع أعلى كوبري أكتوبر، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يظهر محاولة قائد السيارة الفارهة من نوع "رانج روفر" الفرار من موقع الحادث بعد تسببه في إصابة 4 أشخاص وتلف 3 سيارات.

مصابون في حادثة كوبري أكتوبر برانج روفر:

وجاء قرار النيابة بالتحفظ على السيارة لعرضها على الفحص الفني والاستعلام عنها من خلال إدارة المرور، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات وتحديد ملابسات الواقعة والمسؤوليات الجنائية.

وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قد تداولوا مقطع فيديو يوثق لحظة القبض على قائد السيارة بعد أن اصطدم بعدد من السيارات أعلى الكوبري، ما أدى إلى تعطل حركة المرور وإثارة حالة من الذعر بين المواطنين، قبل أن تتمكن قوات الأمن من توقيفه.

ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالي: