بسبب الحرارة.. السكة الحديد تخفض سرعات القطارات على خطوط التشغيل
مدير مستشفى الجمعية الشرعية: ضحية حريق شبرا الخيمة وصل في حالة حرجة
وفد حماس يشيد بالجهود المصرية لدعم غزة ووقف إطلاق النار
من الرقص إلى سرادق العزاء.. وفاة شخص بقاعة أفراح في قنا
مصر تدين بشدة الإعلان عن خطة لبناء 3400 وحدة سكنية في الضفة الغربية
لمدة 12 يوما.. تفاصيل غلق طريق الكورنيش جزئيا بالمنتزه شرقي الإسكندرية
القافلة الـ 15 من المساعدات المصرية تصل معبر رفح رغم العراقيل | فيديو
كواليس وفاة شاب إثر إجرائه عملية جراحية بمستشفى خاص في المحلة
إعلان عبري يكشف ملامح الخطة العسكرية الإسرائيلية الواسعة لاجتياح غزة
الداخلية تضبط المتهمين بمطاردة فتيات طريق الواحات| فيديو
بعد حادث طعـ.ـن .. وزير الأوقاف يطمئن على الحالة الصحية لـ إمام مسجد في قنا
الفئات المحرومة من الحصول على الوحدات بديلة الإيجار القديم .. رئيس إسكان النواب يوضح
أخبار البلد

استعداداً للافتتاح .. ⁠إغلاق المتحف المصرى الكبير من 15 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2025

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
محمد الاسكندرانى

في إطار التجهيزات والاستعدادات النهائية الجارية للافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير المقرر يوم 1 نوفمبر القادم، سوف يتم غلق المتحف بصفة مؤقتة خلال الفترة من 15 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر 2025.

غلق المتحف المصري الكبير 

 

وأوضح الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أنه خلال هذه الفترة سيقوم المتحف بتنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجيستية تمهيداً لحفل الافتتاح الرسمي، مشيراً إلى أن المتحف سوف يستأنف استقبال زائريه بدءاً من يوم 4 نوفمبر خلال مواعيد العمل الرسمية، والذي يوافق الذكري ال 103 لاكتشاف مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون، وليستمتع الزائرون بالتجربة السياحية الكاملة للمتحف.

جدير بالذكر أن المتحف المصري الكبير يشهد منذ 16 أكتوبر الماضي تشغيلاً تجريبياً لعدد من الأماكن به، كما بدأت هيئة المتحف بداية من شهر فبراير الماضي، في تطبيق مواعيد الفتح الرسمية الجديدة لهذه الأماكن، حيث يستقبل المتحف زائريه صيفاً وشتاءً طوال أيام الأسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة السادسة مساءً، كما يشهد المتحف فتحاً مسائياً يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً.
 

قرارات حكومية جديدة بشأن الإيجار القديم

سعر الفراخ

رسميًا.. أسعار البنزين في مصر اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

سيارة الفتيات

حادث طريق الواحات

متى ينزل الله إلى السماء

شوبير

المتهمتين + دعارة القاهرة الجديدة

ويجز

داليا البحيري

ريهام عبد الغفور و نور

بالصور

زوجة أولى تنقذ حياة ضرتها وتشاركه في التبرع لها بالأعضاء
استخراج كعب عمل في يوم.. الأماكن والأوراق المطلوبة

شاهد ياسمين صبري بلوك جديد تثير السوشيال ميديا

طريقة عمل البطاطس المهروسة

ابراهيم سعيد

المتهمين

جمال عاشور

د. أمل منصور

عبد السلام فاروق

منال الشرقاواي

كريم خالد عبد العزيز

