مصر تدفع بـ2400 طن مساعدات إنسانية إلى غزة

قال محمد عادل، مراسل «إكسترا نيوز»، إن المشهد الأبرز لدخول المساعدات هو عودة الشاحنات المصرية فارغة بعد تفريغ حمولتها داخل غزة، فتم عبور القافلة الـ16 من سلسلة ذات العزة إلى قطاع غزة اليوم عبر معبر كرم أبو سالم

وأضاف «عادل»، عبر شاشة «إكسترا نيوز»، ، أن الشاحنات كانت محملة بنحو 2400 طن من المساعدات الإنسانية، شملت مواد غذائية ودقيق وألبان أطفال ومستحضرات عناية شخصية وأدوية ووقود، ضمن جهود مصر المستمرة والمتوالية لدعم الأشقاء في قطاع غزة في ظل أوضاع كارثية يعاني منها القطاع على كافة الأصعدة.

وأشار المراسل إلى أن عدد الشاحنات الفارغة قد تجاوز الـ60 شاحنة، فيما تخضع باقي الشاحنات لعمليات المراجعة والتفتيش من قبل سلطات الاحتلال في المعبر.

وتأتي هذه القافلة في إطار التحركات الإنسانية المتواصلة التي يقودها الهلال الأحمر المصري للتخفيف من الأوضاع الكارثية التي يعيشها سكان قطاع غزة في مختلف المجالات.