زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني للعلمين.. رسائل دعم ومباحثات مصيرية

أفاد عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من مدينة العلمين الجديدة، أن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد مصطفى بدأ زيارة رسمية إلى مقر الحكومة المصرية، حيث استقبله رئيس الوزراء المصري، قبل انطلاق جلسة مباحثات بين الوفدين.

وأوضح الغنام، خلال رسالته على الهواء، أن الوفد الفلسطيني المرافق يضم عدداً من الوزراء، بينهم وزراء الداخلية والتخطيط والصحة، في دلالة واضحة على الطابع الإنساني والسياسي لهذه الزيارة، خاصة في ظل الأوضاع الراهنة بقطاع غزة، مضيفًا أن الوفد سيتوجه غداً برفقة وزير الخارجية المصري إلى معبر رفح، بعد جولة تشمل تفقد أحد المستشفيات التي تستقبل المصابين الفلسطينيين، وكذلك المنطقة اللوجستية التي تضم آلاف الأطنان من المساعدات المصرية والدولية.

وأشار المراسل إلى أن زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني تحمل دلالات رمزية وسياسية مهمة، إذ تأتي في توقيت حساس لعرض الموقف الفلسطيني، وإبراز الدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية ورفض مخططات التهجير، لافتًا إلى أن القاهرة تقود مسارات دبلوماسية متوازية، سواء على صعيد التفاوض لوقف إطلاق النار أو في إطار التنسيق الدولي لإعادة إعمار غزة فيما يُعرف بـ"اليوم التالي للحرب".

ومن المقرر أن يُعقد مؤتمر صحفي على حدود غزة بمشاركة الوفد الفلسطيني، حيث من المنتظر أن يُعلن الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية بالتوازي مع التأكيد على الدور المصري المحوري في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وإعادة الإعمار.