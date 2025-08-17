إعلامي: زيزو هو النجم الأوحد في الأهلي خلال الفترة الحالية

أكد الإعلامي كريم رمزي، أن أحمد سيد زيزو لاعب الأهلي هو النجم الأوحد في الفريق خلال هذه الفترة ويقدم مستويات قوية.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: خلا مباريات كأس العالم للأندية وبعد أول جولتين في الدوري الممتاز، أرى أن أحمد زيزو هو النجم الأوحد في الأهلي الفترة الحالية.

وأضاف: زيزو لاعب ذكي ومركز دائما في أرضبية الملعب، وهو لاعب محترف كما يجب أن يكون ويعجبني دائما تركيزه.

وتابع: زيزو حال استمراره على هذا الثبات في المستوى سيذهب لحتة تانية خالص، وسيكون الأفضل داخل مصر.

وواصل كريم رمزي: مصطفى شوبير ليس حارسا سيئا، وكل حراس المرمى في العالم يرتكبون أخطاء، والخطأ الذي ارتكبه في مباراة فاركو لنقص خبراته في المشاركة في المباريات، وخطأ لم يؤثر على نتيجة المباراة.