الغندور: المدير الفني للزمالك سبب التعادل مع المقاولون العرب

شارك الإعلامي خالد الغندور منشوراً بشأن نادي الزمالك.

وكتب خالد الغندور: "قولا واحدًا المدير الفني للزمالك هو من يتحمل الجزء الأكبر من التعادل و مجرد رأي ناصر ماهر يلعب صانع ألعاب مش وينج و عبد الله السعيد تغيره رائعة و خوان البرازيلي و شيكو باندا لازم يكونوا في ١١ و الجزيري وجوده مهم حتي لو علي الدكة و وجود أحمد ربيع وسط مدافع و عودة فتوح باك لفت".

وأسفرت مواجهات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم عن نتائج مثيرة للدهشة خاصة عقب تعادل الزمالك مع المقاولون العرب، في المباراة التى أقيمت بين الفريقين أمس.

وشهدت الجولة الثانية 4 حالات طرد و14 بطاقة صفراء، من أصل 56 إنذاراً تم إشهارها و6 بطاقات حمراء في جميع مباريات الجولتين الأولي والثانية.