بمواصفات احترافية إليك أفضل هاتف قابل للطي في 2026

كشفت شركة أوبو تدريجياً عن تفاصيل جديدة حول هاتفها الرائد القابل للطي، أوبو فايند إن 6، مع تزايد الترقب قبل إطلاقه المتوقع في الصين. وفي منشور حديث على منصة ويبو

أكد أحد مسؤولي الشركة أن الهاتف سيقدم ابتكارات ملحوظة في مجال الكاميرات ضمن فئة الهواتف القابلة للطي.

مواصفات هاتف أوبو فايند إن 6

مواصفات هاتف أوبو فايند إن 6

وفقًا للتسريبات سيحتوي هاتف Oppo Find N6 على كاميرا رباعية فائق الوضوح بدقة 200 ميجابكسل و مستشعر متعدد الأطياف مصمم لالتقاط بيانات الألوان بدقة أكبر، مما يُتيح تحسين تناسق الألوان والحصول على صور أكثر طبيعية.

تشير التقارير إلى أن إعداد الكاميرا الخلفية قد يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بصري مزودة بتقريب بصري، بالإضافة إلى وحدة ألوان Danxia المخصصة ومن المتوقع أن تُسهم الشراكة في تحسين ضبط الألوان ومعالجة الصور بشكل أكبر.

إلى جانب ميزات التصوير، تشير الشائعات إلى أن هاتف Find N6 قد يأتي بشاشة داخلية قابلة للطي مقاس 8.12 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى شاشة خارجية مقاس 6.62 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز ومن المتوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 سباعي النواة .

ميزات هاتف أوبو فايند إن 6

تشير تسريبات أخرى إلى توفر خيارات تخزين تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1 ومن المتوقع أن تصل سعة البطارية إلى حوالي 6000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي السريع كما أشارت أوبو إلى تحسينات تهدف إلى تقليل وضوح تجعد الشاشة، مما يوحي بتطورات محتملة في تصميم المفصلات وسيحتوي الهاتف أيضًا على ميزات أخرى، مثل نظام التشغيل ColorOS 16 المبني على نظام Android 16، وزر Plus، ومستشعر بصمة جانبي.

بحسب تقرير حديث ، سيتم إطلاق هاتف Oppo Find N6 في 17 مارس