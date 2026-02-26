قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بدون أدوية.. علاج مكثف للاكتئاب يحقق تحسنًا ملحوظًا خلال 5 أيام | تفاصيل
انطلاق الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة
استفزاز أمريكي عدواني.. أول تعليق من روسيا على حادث القارب قبالة سواحل كوبا
بشرى: أي فنان يقول «أنا الأعلى أجرًا» هتخانق معاه
الأرصاد: طقس دافئ نهارا شديد البرودة ليلا وأمطار ببعض المناطق
الجيش البولندي يعلن عودة طائراته المقاتلة إلى قواعدها بعد رصد تهديدات روسية
بشرى: محمد رمضان نجم مصر وفاهم السوق والأرقام
الرئيس الإيراني :نحترم الإحتجاج السلمي وما حدث في يناير الماضي محاولة لإسقاط النظام
القوات الروسية تسقط 17 مسيرة أوكرانية خلال الليل
موعد ونظام قرعة دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا
باكستان: مقتل 34 مسلحا خلال عمليات أمنية بإقليمي خيبر بختونخوا وبلوشستان
تحرك عاجل من "الأكاديمية المهنية" لمنح شهادة الصلاحية للمعلمين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمواصفات احترافية إليك أفضل هاتف قابل للطي في 2026

أوبو فايند إن 6
أوبو فايند إن 6
لمياء الياسين

كشفت شركة أوبو تدريجياً عن تفاصيل جديدة حول هاتفها الرائد القابل للطي، أوبو فايند إن 6، مع تزايد الترقب قبل إطلاقه المتوقع في الصين. وفي منشور حديث على منصة ويبو

أكد أحد مسؤولي الشركة أن الهاتف سيقدم ابتكارات ملحوظة في مجال الكاميرات ضمن فئة الهواتف القابلة للطي.

مواصفات هاتف أوبو فايند إن 6

مواصفات هاتف أوبو فايند إن 6

وفقًا للتسريبات سيحتوي هاتف Oppo Find N6 على كاميرا رباعية فائق الوضوح بدقة 200 ميجابكسل و مستشعر متعدد الأطياف مصمم لالتقاط بيانات الألوان بدقة أكبر، مما يُتيح تحسين تناسق الألوان والحصول على صور أكثر طبيعية. 
تشير التقارير إلى أن إعداد الكاميرا الخلفية قد يتضمن كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل مزودة بمستشعر كبير، وعدسة فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا تقريب بصري مزودة بتقريب بصري، بالإضافة إلى وحدة ألوان Danxia المخصصة ومن المتوقع أن تُسهم الشراكة في تحسين ضبط الألوان ومعالجة الصور بشكل أكبر.
إلى جانب ميزات التصوير، تشير الشائعات إلى أن هاتف Find N6 قد يأتي بشاشة داخلية قابلة للطي مقاس 8.12 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز، بالإضافة إلى شاشة خارجية مقاس 6.62 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز ومن المتوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 5 سباعي النواة . 

ميزات هاتف أوبو فايند إن 6

تشير تسريبات أخرى إلى توفر خيارات تخزين تصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي LPDDR5x، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1 ومن المتوقع أن تصل سعة البطارية إلى حوالي 6000 مللي أمبير، مع دعم الشحن السلكي السريع كما أشارت أوبو إلى تحسينات تهدف إلى تقليل وضوح تجعد الشاشة، مما يوحي بتطورات محتملة في تصميم المفصلات وسيحتوي الهاتف أيضًا على ميزات أخرى، مثل نظام التشغيل ColorOS 16 المبني على نظام Android 16، وزر Plus، ومستشعر بصمة جانبي.

بحسب تقرير حديث ، سيتم إطلاق هاتف Oppo Find N6 في 17 مارس

شركة أوبو أوبو فايند إن 6 نظام التشغيل ColorOS 16 نظام Android 16 هاتف Oppo Find N6 كاميرا رباعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

عيد ميلاد ميدو

شيكابالا وإكرامي وحازم إمام .. نجوم كرة القدم وزوجاتهم في حفل عيد ميلاد ميدو

دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

مسلسل الست موناليزا

مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض

كيم جو-آي

ابنة زعيم كوريا الشمالية تقود القوات النووية في عمر الـ 13

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يهنئ سلطان بروناي وإمبراطور اليابان بمناسبة العيد القومي

الرئيس السيسي يهنئ سلطان بروناي وإمبراطور اليابان بمناسبة العيد القومي

وزير الكهرباء

لتحسين الخدمة وخفض الفقد.. الفصل بين شركات إنتاج الكهرباء والتوزيع يبدأ قريباً

عداد الكهرباء

2.5 مليون عداد كودي.. هل نجحت في منع سرقة الكهرباء؟

بالصور

لعزومات رمضان.. طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة

طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن
طريقة عمل باذنجان محشي باللحمة والجبنة فى الفرن

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد