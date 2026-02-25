Oppo Find N6 يقترب.. أنحف وأخف هاتف قابل للطي في طريقه للأسواق

بدأت شركة أوبو بالترويج لهاتفها القابل للطي أوبو فايند إن 6 خلال الأيام القليلة الماضية في الصين. ومع اقتراب نهاية شهر فبراير، من المتوقع الكشف عن الهاتف في مارس. وفي منشور حديث على موقع ويبو، أشارت التسريبات عن موعد الإعلان الرسمي وبعض التفاصيل الإضافية حول تصميمه وتقنياته.

هاتف أوبو فايند N6

يبدو أن مواعيد إطلاق هاتفي هونر Magic V6 و أوبو Find N6 قد تم تسريبها

يشير منشور Bald Panda على منصة Weibo إلى أن هاتف Find N6 قد يُطرح في الأسواق الصينية يوم 17 مارس، ومن المتوقع توفره في أسواق آسيوية أخرى بعد ذلك بفترة وجيزة. ورغم أن شركة Oppo لم تؤكد هذا الموعد رسميًا، إلا أن تزايد التسريبات يوحي بأن الإعلان قد يكون وشيكًا.

ميزات هاتف Oppo Find N6

بحسب شركة DCS، قد يُرسي هاتف Find N6 معيارًا جديدًا لتصميم الهواتف القابلة للطي وتشير التقارير إلى أن هاتف Find N6 سيأتي بشاشة داخلية قابلة للطي مقاس 8.12 بوصة، بالإضافة إلى شاشة خارجية مقاس 6.62 بوصة للاستخدام اليومي. وقد يشتمل نظام الكاميرا على مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل مدعوم بعدسة تقريب بيريسكوبية، وكاميرا فائقة الاتساع، ومستشعر متعدد الأطياف ومن المتوقع أيضًا وجود كاميرتين أماميتين بدقة 20 ميجابكسل، يمكن استخدامهما في وضعية الهاتف المطوي أو المفتوح.

من المرجح أن يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس بسبعة أنوية . وقد يحتوي على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 80 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. ويمكن أن يوفر الجهاز القابل للطي ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، وتشير الشائعات أيضًا إلى وجود نسخة مزودة بتقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية. وكشف تسريب حديث أنه سيتوفر بألوان البنفسجي والأسود والأبيض في الصين.