معلومات الوزراء: 298.2 مليار جنيه صافي استثمارات شركات التأمين خلال 2023/ 2024
درجات الحرارة المُتوقعة اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026
مصر وبريطانيا تبحثان شراكة اقتصادية أعمق وتوسع الاستثمارات الخضراء
كازاخستان .. تحطم طائرة من طراز "سو-30 إس إم" في منطقة كاراغاندا
بعد قليل.. انطلاق فعاليات احتفال الأزهر الشريف بذكرى تأسيسه الـ1086
هجوم الفراعنة في الليجا؟ مرموش هدف برشلونة وثنائية مصرية قد تكتب تاريخًا جديدًا
الهلال الأحمر يمد غزة بمواد غذائية ومستلزمات شتوية عبر «زاد العزة» 146 ويستقبل الدفعة الـ 19 من المصابين
بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة
تحذيرات من متحور انفلونزا خطير قد يتحول إلى جائحة.. ظهر في أمريكا
قرار عاجل من التعليم بصرف حافز التدريس للمعلمين عن شهري يناير وفبراير
وفاة والد الفنانة مي عمر
عاصفة ثلجية تشل شمال شرق أمربكا .. والثلوج تتراكم قبل وصول موجة جديدة
تكنولوجيا وسيارات

Oppo Find N6 يقترب.. أنحف وأخف هاتف قابل للطي في طريقه للأسواق

Oppo Find N6
Oppo Find N6
لمياء الياسين

بدأت شركة أوبو بالترويج لهاتفها القابل للطي أوبو فايند إن 6 خلال الأيام القليلة الماضية في الصين. ومع اقتراب نهاية شهر فبراير، من المتوقع الكشف عن الهاتف في مارس. وفي منشور حديث على موقع ويبو، أشارت التسريبات عن موعد الإعلان الرسمي وبعض التفاصيل الإضافية حول تصميمه وتقنياته.

 هاتف أوبو فايند N6 

يبدو أن مواعيد إطلاق هاتفي هونر   Magic V6 و أوبو  Find N6 قد تم تسريبها
يشير منشور Bald Panda على منصة Weibo إلى أن هاتف Find N6 قد يُطرح في الأسواق الصينية يوم 17 مارس، ومن المتوقع توفره في أسواق آسيوية أخرى بعد ذلك بفترة وجيزة. ورغم أن شركة Oppo لم تؤكد هذا الموعد رسميًا، إلا أن تزايد التسريبات يوحي بأن الإعلان قد يكون وشيكًا.

ميزات هاتف Oppo Find N6

ميزات هاتف Oppo Find N6

بحسب شركة DCS، قد يُرسي هاتف Find N6 معيارًا جديدًا لتصميم الهواتف القابلة للطي وتشير التقارير إلى أن هاتف Find N6 سيأتي بشاشة داخلية قابلة للطي مقاس 8.12 بوصة، بالإضافة إلى شاشة خارجية مقاس 6.62 بوصة للاستخدام اليومي. وقد يشتمل نظام الكاميرا على مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل مدعوم بعدسة تقريب بيريسكوبية، وكاميرا فائقة الاتساع، ومستشعر متعدد الأطياف ومن المتوقع أيضًا وجود كاميرتين أماميتين بدقة 20 ميجابكسل، يمكن استخدامهما في وضعية الهاتف المطوي أو المفتوح.

من المرجح أن يعمل الجهاز بمعالج Snapdragon 8 Elite من الجيل الخامس بسبعة أنوية . وقد يحتوي على بطارية بسعة 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السلكي بقوة 80 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط. ويمكن أن يوفر الجهاز القابل للطي ذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت، وتشير الشائعات أيضًا إلى وجود نسخة مزودة بتقنية الاتصال عبر الأقمار الصناعية. وكشف تسريب حديث أنه سيتوفر بألوان البنفسجي والأسود والأبيض في الصين.

شركة أوبو أوبو فايند إن 6 شركة Oppo الهواتف القابلة للطي الجيل الخامس الاتصال عبر الأقمار الصناعية

سيراميكا كليوباترا

مفاجأة.. مباراة سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي مهددة بالإعادة

صورة ضحية بورسعيد

حادث مأساوي .. العثور على جثمان شابة داخل منزل الزوجية يُثير الذهول في بورسعيد

الدواجن والبيض

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض تفاجئ الجميع

شهادات البنوك

أسهل عائد.. تفاصيل شهادة ادخار البنك الأهلي ومصر بعد خفض أسعار الفائدة

الطفل محمد

مأساة طفل العلمين .. 12 يومًا في عرض البحر بين رواية الأسرة وتساؤلات الإنقاذ بعد رصده متجهًا نحو مارينا

التربيع الأول لهلال شهر رمضان

السعودية توثّق «التربيع الأول» لـ هلال شهر رمضان | شاهد

صورة المتهم

بعد اعتدائه على والدته.. قرار من نيابة المنتزه بالإسكندرية ضد المتهم

مهيب عبد الهادي

مُهيب عبد الهادي يُثير الجدل بشأن وليد الركراكي والنادي الأهلي

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

وزير الري: تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة لتطوير المنظومة المائية وتحقيق الأمن الغذائي

سويلم: تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة لتطوير المنظومة المائية وتحقيق الأمن الغذائي

اجتماع وزير الصحة

الصحة: تشكيل لجنة وطنية للروبوت الجراحي.. وإنشاء مركز متخصص للتدريب على تقنياته

بشرى.. قرارات عاجلة من وزيري التضامن والعمل لصالح العمالة غير المنتظمة

وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة
وزيرة التضامن تلتقي وزير العمل ويبحثان تعزيز التعاون في عدد من الملفات المشتركة

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"
وزير الاتصالات يشهد إطلاق المنصة الإلكترونية "واعي. نت"

إعداد منصة رقمية للمساقى الخاصة.. اجتماع رسمي لتحسين منظومة الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي

وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة
وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة

الصحة: تشكيل لجنة وطنية للروبوت الجراحي.. وإنشاء مركز متخصص للتدريب على تقنياته

اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة
اجتماع وزير الصحة

صورة تعبيرية

فأر ينقذ صديقه بطريقة مُذهلة تشبه الإنعاش القلبي الرئوي.. مشهد نادر يهز مواقع التواصل |فيديو

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

