قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير عاجل من عبوات مقلدة لأشهر علاج لفيروس سي في الصيدليات .. تفاصيل
مصدر أمني بالشرقية..نقوم فحص فيديو سحل سيدة هرية رزنة لضبط المتهم
رسالة اعتذار من أحمد فتوح لإدارة وجماهير الزمالك.. ماذا قال فيها؟
رهانات متباينة في قمة البيت الأبيض .. زيلينسكي بين ضغوط ترامب وحائط الدعم الأوروبي
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بدعم قدرات شبكات الاتصالات وتوسيع مناطق التغطية
مد إدراج 276 قياديا من تنظيم الإخوان على قوائم الإرهاب لـ 5 سنوات أخرى.. تفاصيل
طريقان لا ثالث لهما.. تلقى طلبات حجز وحدات بديلة لمستأجرى الإيجار القديم
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يتوعد بمرحلة جديدة من التصعيد ضد حماس في غزة
مصر الخامس عالميا.. منتخب اليد يهزم ايسلندا 33 /31 فى كأس العالم
الوزير: كوبري خور مايو يتكون من 9 محاور بارتفاع 80 مترا.. صور
الهلال الأحمر المصري: 2400 طن مساعدات غذائية وطبية بقافلة «زاد العزة» إلى غزة
محافظ المنيا: نقدم الدعم اللازم للجادين في استكمال إجراءات تقنين الأراضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشوط الأول.. أيسلندا تتقدم على مصر 17 / 12 فى مباراة المركزين الخامس والسادس في كأس العالم لليد

منتخب اليد
منتخب اليد

تقدم منتخب أيسلندا على منتخب مصر 17 / 12 فى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة فى مصر وتختتمها فعالياتها اليوم .

شهدت أحداث الشوط الأول إثارة كبيرة من جانب المنتخبين وتأثر منتخب مصر بالمجهود الكبير الذى بذله اللاعبون على مدار المباريات الماضية .

وتأهل منتخب مصر لربع النهائي بعد التعادل في مباراتي الدور الرئيسي أمام التشيك (35-35) والدنمارك، عقب تصدره مجموعته في الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة، محققًا انتصارات كبيرة على كوريا الجنوبية (46-27)، البحرين (36-28)، واليابان (39-28).

وفي دور الثمانية، خسر منتخب مصر أمام نظيره الإسباني بنتيجة 31-29، ضمن منافسات بطولة العالم لناشئي اليد.

ولعب منتخب مصر أمام النرويج ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، وفاز بنتيجة 47-26، ليواجه آيسلندا على المركز الخامس.

منتخب ايسلندا منتخب مصر بطولة كأس العالم لكرة اليد ايسلندا التشيك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار حكومي

قرار حكومي عاجل يغير حياة مستأجري الإيجار القديم

وزير التربية والتعليم

رسمياً.. منع "الكتب الخارجية" والمناهج غير الرسمية في المدارس بالعام الدراسي الجديد

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأحد 17 أغسطس

تيمور تيمور

حاول إنقاذ ابنه فمات غريقا.. الصدمة تسيطر على نجوم الفن بعد وفاة تيمور تيمور

البلوجر شاكر محظور

قرار عاجل ضد البلوجر شاكر محظور لاتهامه بغسل 100 مليون جنيه

أسعار الدواجن

تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17-8-2025 .. اعرف الكيلو وصل كام؟

مستشفى راس الحكمة

أجواء حزينة.. ماذا فعلت زوجة الراحل مدير التصوير تيمور تيمور داخل مستشفى رأس الحكمة؟

دواجن بيضاء

تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن الآن.. كم وصل الكيلو في الأسواق؟

ترشيحاتنا

وزير السياحة والآثار

وزير الآثار يكشف لـ صدى البلد عن سر الزخم السياحي في الساحل الشمالي

جامعة حلوان

فتح باب التقديم لبرنامج الماجستير في الملكية الفكرية بالمعهد القومي بجامعة حلوان

نقابة الصحفيين

الصحفيين: جارى تحويل زيادة البدل من المالية إلى الأعلى للإعلام

بالصور

الصحة: إغلاق 10 عيادات غير مرخصة ملحقة بفنادق في جنوب سيناء.. صور

وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات
وزارة الصحة تغلق 10 عيادات

تموين الشرقية: ضبط 2000 لتر مواد بترولية و4 أطنان أرز وسماد بالحسنية

تموين الشرقية
تموين الشرقية
تموين الشرقية

في عيد ميلاده.. كريم عبد العزيز قصة كفاح ومواجهة تحديات صعبة

كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز
كريم عبد العزيز

أطباء الطوارئ يفجرون مفاجأة عن سبب غرق تيمور تيمور.. تفاصيل

تيمور تيمور
تيمور تيمور
تيمور تيمور

فيديو

الشاب عمر مهران مريض السرطان

محارب الســرطان يستغيث .. ساعدوني أكمل علاجي قبل فوات الأوان

نادين الراسي من حفل أصالة

نادين الراسي ترقص أمام أصالة نصري في حفل لبنان

راغب علامة

وشوشها على المسرح.. راغب علامة يرقص مع معجبة في لبنان بعد أزمة نقابة الموسيقيين

إليسا

إليسا تنجح في تجنب السقوط على المسرح خلال حفل الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا د. علي مصيلحي

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: على جسر الثقة نمضي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

المزيد