الشوط الأول.. أيسلندا تتقدم على مصر 17 / 12 فى مباراة المركزين الخامس والسادس في كأس العالم لليد

تقدم منتخب أيسلندا على منتخب مصر 17 / 12 فى مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس بطولة كأس العالم لكرة اليد المقامة فى مصر وتختتمها فعالياتها اليوم .

شهدت أحداث الشوط الأول إثارة كبيرة من جانب المنتخبين وتأثر منتخب مصر بالمجهود الكبير الذى بذله اللاعبون على مدار المباريات الماضية .

وتأهل منتخب مصر لربع النهائي بعد التعادل في مباراتي الدور الرئيسي أمام التشيك (35-35) والدنمارك، عقب تصدره مجموعته في الدور التمهيدي بالعلامة الكاملة، محققًا انتصارات كبيرة على كوريا الجنوبية (46-27)، البحرين (36-28)، واليابان (39-28).

وفي دور الثمانية، خسر منتخب مصر أمام نظيره الإسباني بنتيجة 31-29، ضمن منافسات بطولة العالم لناشئي اليد.

ولعب منتخب مصر أمام النرويج ضمن منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، وفاز بنتيجة 47-26، ليواجه آيسلندا على المركز الخامس.