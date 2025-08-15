ناقد رياضي عن خسارة ناشئي اليد: الأداء كان يبشّر بتحقيق إنجاز

علق الناقد الرياضي إسلام محمد على خسارة منتخب مصر لناشئي كرة اليد أمام إسبانيا في ربع نهائي بطولة العالم، مؤكدًا أن ما حدث يعد «سيناريو متكرر» اعتاده الجمهور في اللحظات الحاسمة.

وأوضح إسلام محمد خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المنتخب كان متقدمًا بفارق 4 أهداف حتى الدقيقة 50، قبل أن يتمكن المنتخب الإسباني من قلب النتيجة والفوز بنتيجة 31-29، وسط حضور جماهيري كامل العدد في استاد القاهرة.

وأشار إلى أن أداء المنتخب منذ بداية البطولة كان يبشّر بتحقيق إنجاز مختلف، خاصة بعد الانتصار على منتخب الدنمارك في الدور السابق، لافتًا إلى أن الفريق يضم لاعبين محترفين في أكبر الأندية، لكنه يعاني من فقدان التركيز في الأوقات الحاسمة.

الإعداد النفسي والذهني

وانتقد إسلام محمد ما وصفه بـ«الزخم الإعلامي المفرط» والاحتفالات المبكرة قبل نهاية البطولة، معتبرًا أن مثل هذه الأجواء تضيف ضغوطًا على اللاعبين وتؤثر على تركيزهم، كما دعا إلى تجنّب الزيارات والتكريمات قبل انتهاء المنافسات، والتركيز على الإعداد النفسي والذهني للفريق.

منظومة كرة اليد المصرية

واختتم الناقد الرياضي حديثه بالتأكيد على أن منظومة كرة اليد المصرية قوية وناجحة على مختلف المستويات، لكن تكرار نفس الأخطاء في البطولات الكبرى يتطلب مراجعة شاملة وخطة واضحة لتفادي فقدان الانتصارات في اللحظات الأخيرة.