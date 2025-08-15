ناقد رياضي يكشف سرّ خسارة منتخب مصر تحت 19 سنة لكرة اليد

قال الناقد الرياضي إسلام محمد، تعلقا على منتخب مصر تحت 19 سنة لكرة اليد من نظيره منتخب إسبانيا، إن المنتخب اعتاد على ذلك، وبعض الجالسين في المدرجات يحتفل بالفوز قبل انتهاء المباراة.

وأضاف الناقد الرياضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد» والمذاع عبر قناة «صدى البلد» أن ما يحدث في اللحظات الأخيرة والدقائق الأخيرة أمر غير طبيعي عندما تكون متمكن وفي الوقت ذاته تكون تلك الخسارة.

منظومة كرة اليد

وأكد الناقد إسلام محمد أن منظومة كرة اليد عندما تختفي الأنظار من عليها يؤدي الفريق أداء مبهم، وعندما تجتمع العيون عليها ويكون هناك تكريم للاعبين وزيارات للمعسكر كل ذلك أمر خطأ.

منتخب مصر تحت 19 سنة

وخسر منتخب مصر تحت 19 سنة لكرة اليد من نظيره منتخب إسبانيا بنتيجة 29 - 31، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة العالم لكرة اليد تحت 19 سنة، التي تقام في مصر وتستضيفها القاهرة في النسخة الحادية عشرة لشباب لكرة اليد خلال الفترة من 6 حتى 17 أغسطس الجاري، بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف قارات العالم، والتي تقام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تحمل شعار "مصر تستقبل العالم".