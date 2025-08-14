المصري يواصل التألق بثلاثية في شباك طلائع الجيش بالدوري

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري صحوته ببطولة الدوري، بالفوز بثلاثية نظيفة على طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل صلاح محسن أول أهداف المصري في الدقيقة 12، وأضاف الجزائري منذر طمين الهدف الثاني في الدقيقة 52، قبلأن يسجل محمد مخلوف الهدف الثالث في الدقيقة 87.

بهذا الفوز يرفع المصري رصيده إلى النقطة 6 محتفظا بصدارة جدول ترتيب الدوري بينما يتوقف رصيد طلائع الجيش عندنقطة واحدة في النركز الـ 17

وجاء تشكيل المصري لمباراة طلائع الجيش كالتالي:

عصام ثروت 1 لحراسة المرمى.

خط الظهر: أحمد عيد 4 ، باهر المحمدي 2 ، محمد هاشم 29 ، عمرو سعداوي 13.

خط الوسط: محمد مخلوف 6 ، أحمد علي عامر 40 كثنائي ارتكاز دفاعي، عبد الرحيم دغموم 30، محمود حمادة 14 ، منذرطمين 25 كقاعدة ارتكاز هجومي.

الهجوم: صلاح محسن 9.

وعلى مقاعد البدلاء : محمد شحاته 31 ، كريم العراقي 7 ، أحمد أيمن منصور 3 ، خالد صبحي 5 ، بونور موغيشا 21 ، ميدو جابر 22، عمر الساعي 33 ، حسن علي 8 ، كريم بامبو 10.

بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بالتشكيل التالي: "محمد شعبان، خالد عوض، أحمد علاء، فتح الله، خالد سطوحي، عمروطارق،علي حمدي، حسام السويسي، بو بكار كيتا، ديلسون، إسماعيل أجورو".