وائل عبد العزيز: خروج أختي ياسمين من المستشفى أسعد لحظة عشتها .. وشوجر دادي مفاجأة .. والزهد حياتي حاليا |حوار
ترامب يلمّح لقمة ثانية مع بوتين وزيلينسكي بمشاركة أوروبية محتملة
من القاهرة.. فصائل فلسطين تدعو لوحدة وطنية عاجلة لوقف العدوان ومواجهة التهويد
فتح: تصريحات الحكومة الإسرائيلية بشأن شرقي القدس تحمل خطورة بالغة
الغرف التجارية: تصدير المانجو المصرية لـ 50 دولة.. والعدد يتزايد
خالد الغندور: عبد الله السعيد يُبعد ناصر ماهر عن "مركز 10" في الزمالك
النبراوي يشدد على معايير القيد بنقابة المهندسين.. ويؤكد: جودة المهنة مبدأ واضح
عاكسوا ثلاث فتيات.. حبس المتهمين في حادث طريق الواحات
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 بالدرجات.. الكليات المتاحة وشروط القبول الكاملة
تشكيلة منتجات آبل 2025.. ما الذي سيتم إطلاقه قريبا؟
خالد الغندور يكشف تفاصيل اقتراب عودة أحمد فتوح للتدريبات الجماعية
عبير الشربيني متحدثا رسميا باسم وزارة البترول والثروة المعدنية
رياضة

المصري يواصل التألق بثلاثية في شباك طلائع الجيش بالدوري

المصري
المصري
حسام الحارتي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري صحوته ببطولة الدوري، بالفوز بثلاثية نظيفة على طلائع الجيش، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

 سجل صلاح محسن أول أهداف المصري في الدقيقة 12، وأضاف الجزائري منذر طمين الهدف الثاني في الدقيقة 52، قبلأن يسجل محمد مخلوف الهدف الثالث في الدقيقة 87.

 بهذا الفوز يرفع المصري رصيده إلى النقطة 6 محتفظا بصدارة جدول ترتيب الدوري بينما يتوقف رصيد طلائع الجيش عندنقطة واحدة في النركز الـ 17

وجاء تشكيل المصري لمباراة طلائع الجيش كالتالي:

عصام ثروتلحراسة المرمى.

خط الظهر: أحمد عيد  4  ، باهر المحمدي، محمد هاشم 29 ، عمرو سعداوي 13.

خط الوسط: محمد مخلوف 6 ، أحمد علي عامر 40 كثنائي ارتكاز دفاعي، عبد الرحيم دغموم 30، محمود حمادة  14 ، منذرطمين 25 كقاعدة ارتكاز هجومي.

الهجوم: صلاح محسن 9.

وعلى مقاعد البدلاء : محمد شحاته 31  ، كريم العراقي  7  ، أحمد أيمن منصور 3 ، خالد صبحي  5 ، بونور موغيشا 21 ،  ميدو جابر  22، عمر الساعي 33  ، حسن علي 8   ، كريم بامبو 10.

بينما بدأ طلائع الجيش المباراة بالتشكيل التالي: "محمد شعبان، خالد عوض، أحمد علاء، فتح الله، خالد سطوحي، عمروطارق،علي حمدي، حسام السويسي، بو بكار كيتا، ديلسون، إسماعيل أجورو".

المصري البورسعيدي الدوري المصري أخبار الرياضة طلائع الجيش

